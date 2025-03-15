Поклав прямо в першому раунді: Амосов здобув перемогу над Міллендером
- Ярослав Амосов переміг Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у першому раунді.
- Бій став головною подією вечора в Філадельфії, де Амосов здолав суперника, захопивши його за шию.
Українець Ярослав Амосов переміг Кертіса Міллендера. Це сталося на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.
У суботу, 15 березня, в межах Cage Fury Fighting Championships 140 Ярослав Амосов зустрівся з Кертісом Міллендером. Українець здолав опонента вже у першому раунді, пише 24 канал.
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Не лишив шансів супернику
Цей бій став головною подією вечора, який проходив у місті Філадельфія, штат Пенсильванія.
Амосову вже у першому раунді вдалося схопити Міллендера за шию. Суперник намагався вирватися, однак українець міцно зафіксував його шию і Кертіс просигналізував, що здається.
Перемога Амосова: дивіться відео
Відзначимо, що першої поразки у кар'єрі Ярослав Амосов зазнав від Джейсона Джексона у 2023 році.