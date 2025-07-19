Гучний провал Магучіх: переможниця Олімпійських ігор вперше за три роки не потрапила на подіум

Українська стрибунка у висоту невдало провела етап Діамантової ліги в Лондоні. Магучіх підкорила лише 1,93 метра та опинилась поза топ-трійкою.

В суботу, 19 липня, в Лондоні проходять чимало топових спортивних подій. Безумовно. головною із них є бій Усик – Дюбуа. Окрім цього, в столиці Великої Британії також пройшов етап Діамантової ліги з легкої атлетики, повідомляє 24 Канал.

До теми Магучіх запалила на тренуванні, взявши участь у вірусному тренді: драйвове відео

Як стрибнула Магучіх?

Серед учасників жіночого змагання зі стрибків у висоту була і українка Ярослава Магучіх, яка домінувала на етапах цього року. У китайських Сямені та Шанхаї українка здобула "золото", а у Стокгольмі й Парижі обмежилась "сріблом".

Втім п'ятий етап Діамантової ліги у 2025 році вийшов провальним. Ярослава взяла висоту лише 1,93 метра, тоді як на наступну планку застрибнути не змогла. Магучіх у підсумку посіла четверте місце.

Панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати, які я хочу і можу. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт – чемпіонат світу. Будемо готуватися до нього,

– заявила Магучіх.

Читайте також Магучіх поділилась серією розкішних фото з прогулянки чарівним Парижем

Для Ярослави це найгірший виступ за останні три роки у Діамантовій лізі. Після п'ятого місця у Стокгольмі у червні 2022-го українка завжди потрапляла на подіум.

Результати стрибків у висоту серед жінок:

Морган Лейк (Велика Британія) - 1,96 метра Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,93 метра Крістіна Гонзель (Німеччина) - 1,93 метра Ярослава Магучіх (Україна) - 1,93 метра

До слова, у червні Ярослава Магучіх виграла "золото" на командному Євро з легкої атлетики. Це був другий поспіль тріумф дівчини на чемпіонаті Європи.