Гучний провал Магучіх: переможниця Олімпійських ігор вперше за три роки не потрапила на подіум
- Ярослава Магучіх не потрапила на подіум на етапі Діамантової ліги в Лондоні
- Українка підкорила лише 1,93 метра та посіла четверте місце.
- Магучіх вперше з червня 2022 року не потрапила на подіум.
Українська стрибунка у висоту невдало провела етап Діамантової ліги в Лондоні. Магучіх підкорила лише 1,93 метра та опинилась поза топ-трійкою.
В суботу, 19 липня, в Лондоні проходять чимало топових спортивних подій. Безумовно. головною із них є бій Усик – Дюбуа. Окрім цього, в столиці Великої Британії також пройшов етап Діамантової ліги з легкої атлетики, повідомляє 24 Канал.
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Як стрибнула Магучіх?
Серед учасників жіночого змагання зі стрибків у висоту була і українка Ярослава Магучіх, яка домінувала на етапах цього року. У китайських Сямені та Шанхаї українка здобула "золото", а у Стокгольмі й Парижі обмежилась "сріблом".
Втім п'ятий етап Діамантової ліги у 2025 році вийшов провальним. Ярослава взяла висоту лише 1,93 метра, тоді як на наступну планку застрибнути не змогла. Магучіх у підсумку посіла четверте місце.
Панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати, які я хочу і можу. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт – чемпіонат світу. Будемо готуватися до нього,
– заявила Магучіх.
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Для Ярослави це найгірший виступ за останні три роки у Діамантовій лізі. Після п'ятого місця у Стокгольмі у червні 2022-го українка завжди потрапляла на подіум.
Результати стрибків у висоту серед жінок:
- Морган Лейк (Велика Британія) - 1,96 метра
- Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,93 метра
- Крістіна Гонзель (Німеччина) - 1,93 метра
- Ярослава Магучіх (Україна) - 1,93 метра
До слова, у червні Ярослава Магучіх виграла "золото" на командному Євро з легкої атлетики. Це був другий поспіль тріумф дівчини на чемпіонаті Європи.