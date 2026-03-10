Магучіх відповіла на запитання про особисте життя після чуток про скасування її весілля

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заявила, що поки не планує ставати мамою. 24-річна легкоатлетка з Дніпра наголосила: передусім хоче сконцентруватися на спортивній кар'єрі та взяти участь ще щонайменше у двох Олімпіадах.

Магучіх у розмові з порталом "Жорстка атлетика" прокоментувала народження доньки у колеги по команді Ірини Геращенко. Легкоатлетка зазначила, що наразі пріоритетом для неї є облаштування особистого життя, а думати про дітей планує вже після Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Дивіться також Нареченого Магучіх помітили на відео під час чемпіонату України з легкої атлетики

Що відповіла Магучіх стосовно материнства?

Спортсменка віддає перевагу європейському підходу: спершу пожити для себе та облаштуватися, а потім думати про власну сім'ю. Водночас вона підтримує своїх друзів, які вже прийняли рішення стати батьками, і поки що зосереджена на кар'єрі та особистому розвитку.

У неї вже є племінниця, а також діти у друзів, що поки що задовольняє її бажання спілкуватися з малечею.

Що відомо про нареченого Магучіх?