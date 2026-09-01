Магучіх знову без нагороди: НОК назвав найкращих спортсменок серпня

Ярослава Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи, але цього виявилося недостатньо для перемоги в конкурсі НОК. Відзнаки отримали Людмила Лузан і Ксенія Кирильчук.

1 вересня Національний олімпійський комітет України визначив лауреатів традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця" за підсумками серпня. Рішення Експертної комісії може здивувати, адже серед претенденток була одна з головних зірок українського і світового спорту, передає 24 Канал.

Лузан випередила Магучіх

Найкращою спортсменкою серпня 2026 року НОК визнав веслувальницю Людмилу Лузан. На чемпіонаті світу в Познані українка здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів та срібло в каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

Лузан також встановила історичне досягнення. Вона стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в каное-одиночці на 200 метрів.

Для 29-річної українки це вже четверте подібне визнання. Раніше НОК обирав її найкращою спортсменкою місяця у червні 2023-го, червні 2026-го та серпні 2025 року.

Її особистого наставника Миколу Мацапуру визнали найкращим тренером серпня.

Магучіх залишилася без відзнаки

Ярослава Магучіх у серпні також мала вагомий аргумент на перемогу. Українка втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, підтвердивши статус найсильнішої спортсменки континенту.

Втім, після тріумфу на Євро Магучіх не змогла перемогти на двох наступних стартах. На етапі Діамантової ліги вона посіла четверте місце, а на етапі Континентального туру стала срібною призеркою.

Схоже, саме ці результати могли вплинути на рішення Експертної комісії НОК. У підсумку Магучіх вкотре залишилася без звання найкращої спортсменки місяця, попри третій поспіль європейський титул.

Найкращою юною спортсменкою серпня стала дзюдоїстка Ксенія Кирильчук. Українка виборола срібло чемпіонату світу серед кадетів до 18 років у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Її тренерку та маму Катерину Соломянову-Кирильчук також визнали найкращою тренеркою юної спортсменки місяця.

Лауреати отримають від НОК України грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки під час урочистої церемонії.