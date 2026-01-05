Магучіх відмовилася говорити про фото з росіянкою, через яке могла покинути спорт

У 2021 році Ярослава Магучіх взяла участь у Олімпійських іграх у Токіо. Там українська легкоатлетка зробила спільне фото з Марією Ласіцкене.

Магучіх відмовилася обговорювати фото з російською спортсменкою Ласіцкене. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Чому Магучіх не хоче обговорювати фото з Ласіцкене?

Українка зазначила, що ця ситуація стала для неї певним досвідом, який тепер вона враховує у своїх заявах та вчинках. Магучіх наголосила, що вона вже неодноразово пояснювала, чому тоді зробила фото із росіянкою.

Також вона не захотіла відповідати на питання, чи шкодує про фото із російською спортсменкою.

Я не хочу про це говорити. Тому що я це вже пережила та в багатьох інтерв'ю про це розповідала. Для мене тема закрита, але це був мій досвід. Усе, що можу сказати,

– сказала Магучіх.

Раніше українська спортсменка в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповідала про те, що хотіла завершити кар'єру, адже вона отримала велику купу хейту за фото з росіянкою.

"Я стала психологічно стійкішою до хейту. Люди завжди хейтять, незалежно від того, робиш ти щось чи ні. Це був важкий момент. Мій тренер казала мені – мовляв, якщо ти захочеш кинути спорт, то у тебе вже є бронзова нагорода Олімпіади. Доходило до такого. Мені було важко пережити негатив, що полився. Я це все пройшла. Це у минулому, це є, я не можу це змінити", – поділилась олімпійська чемпіонка.

Як Магучіх виступила у сезоні 2025 року?