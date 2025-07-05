За крок від камбеку: Ястремська у боротьбі поступилася іспанці та залишила Вімблдон-2025

Українська тенісистка Даяна Ястремська у третьому колі Вімблдонського турніру провела матч проти іспанки Джеcсіки Бузас Манейро. Це була перша зустріч суперниць.

Після вильоту Еліни Світоліної з турніру Даяна Ястремська залишалася єдиною представницею України на Вімблдоні. Її суперницею у 1/16 фіналу була 62-га ракетка світу Джессіка Бузас Манейро, пише 24 Канал.

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Як завершився матч за участю Ястремської

У першій партії іспанка не залишила шансів українській тенісистці, розгромивши її з рахунком 6:1. Даяна зуміла виграти лише один гейм.

Другий сет Ястремська розпочала дуже впевнено, забравши три поспіль гейми. У цей момент посилився дощ на Вімблдоні, а тому матч було зупинено.

Півторагодинна перерва не завадила українській тенісистці закрити сет – 6:2. Рахунок у зустрічі став рівним – 1:1.

Переможниця матчу визначилася за підсумком третього сету. На жаль, Ястремська не зуміла дотиснути суперницю та поступилася з рахунком 3:6.

Джессіка Бузас Манейро – Даяна Ястремська 2:1 (6:1, 2:6, 6:3)

Даяна Ястремська залишила турнір на стадії 1/16 фіналу. Нагадаємо, що у першому колі українка сенсаційно вибила з турніру другу ракетку світу Коко Гауфф. А в другому колі одеситка потішила українських вболівальників вольовою перемогою над "нейтральною" росіянкою Анастасією Захаровою.