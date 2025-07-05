У другому раунді Вімблдонського турніру Даяна Ястремська з яскравим камбеком перемогла "нейтральну" росіянку Анастасію Захарову. Цей результат викликав бурхливу реакцію в російських ЗМІ, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

До теми Ястремську назвали "головною русофобкою України": у росіян підгоріло після поразки Захарової

Ястремська відповіла пропагандистам

Одне з видань країни-терористки назвало Ястремську "головною русофобкою України". Таким чином росіяни спробували вколоти українську тенісистку, яка представляє Одесу.

У Даяни журналісти поцікавилися, як вона реагує на такі вислови російських пропагандистів.

Ну як мені на це реагувати? Мені пофіг. Хай пишуть, що хочуть,

– сказала Ястремська.

Нагадаємо, що на Вімблдонському турнірі Даяна Ястремська дійшла до третього раунду. У стартовому поєдинку одеситка сенсаційно перемогла другу ракетку світу американку Коко Гауфф.

У наступному раунді Ястремська перемогла Захарову, викликавши істерику в росіян. Свій турнірний шлях на Вімблдоні Даяна завершила у 1/16 фіналі, де поступилася іспанці Джессіці Бузас Манейро.