Во втором раунде Уимблдонского турнира Даяна Ястремская с ярким камбэком победила "нейтральную" россиянку Анастасию Захарову. Этот результат вызвал бурную реакцию в российских СМИ, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Ястремская ответила пропагандистам

Одно из изданий страны-террористки назвало Ястремскую "главной русофобкой Украины". Таким образом россияне попытались уколоть украинскую теннисистку, представляющую Одессу.

У Даяны журналисты поинтересовались, как она реагирует на такие высказывания российских пропагандистов.

Ну как мне на это реагировать? Мне пофиг. Пусть пишут, что хотят,

– сказала Ястремская.

Напомним, что на Уимблдонском турнире Даяна Ястремская дошла до третьего раунда. В стартовом поединке одесситка сенсационно победила вторую ракетку мира американку Коко Гауфф.

В следующем раунде Ястремская победила Захарову, вызвав истерику у россиян. Свой турнирный путь на Уимблдоне Даяна завершила в 1/16 финала, где уступила испанке Джессике Бузас Манейро.