Несподівана смерть у 49 років: помер асистент тренера національної збірної Польщі

Футбольний світ продовжує втрачати своїх тренерів. Цього тижня не стало румунського фахівця Мірчі Луческу, а також польського тренера Яцека Магєри.

Польський футбольний союз на офіційних ресурсах повідомив про смерть асистента головного тренера збірної Польщі Магєри. На момент смерті фахівцеві було 49 років.

Дивіться також Новий стадіон Динамо назвуть іменем Мірчі Луческу

Що відомо про смерть Магєри?

За даними польського видання Meczyki, Магєрі стало зле під час пробіжки. Він знепритомнів, після чого його оперативно доправили до лікарні, де медики констатували смерть.

Магєру доставили до Військового клінічного шпиталю у Вроцлаві. На жаль, ми дізналися, що невдовзі після цього він помер,

– написали на сайті.

Польська футбольна асоціація офіційно підтвердила загибель тренера та оприлюднила відповідну заяву.

Польська футбольна асоціація з глибоким сумом та великим жалем сприйняла звістку про смерть Яцека Магєри, другого тренера збірної Польщі. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та близьким Яцека Магєри. Ми також просимо вас поважати приватне життя та спокій ваших близьких у цей дуже важкий час,

– йдеться у повідомленні.

