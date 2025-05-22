Борнмут підписав українського футболіста: Забарний вже привітав новачка

Ілля Забарний з 2023 року виступає у складі "вишень". Тепер разом із ним у структурі англійського клубу гратиме ще один українець.

Борнмут підписав 8-річного Єгора Климентьєва. Маленький футболіст розпочне свій шлях з команди U-9, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі хлопчика.

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Щаслива мить для юного гравця

Він буде виступати за дитячу команду "вишень" під дев'ятим номером. На цю подію вже відреагував захисник збірної України Ілля Забарний, який привітав Єгора та побажав йому удачі.

Привіт, Єгоре. Я радий тебе вітати в академії та бути частиною цього клубу. Клуб росте і набирає обертів, тому бажаю тобі удачі та дуже радий тебе бачити,

– сказав Забарний.

Забарний привітав Климентьєва зі вступом до академії: дивіться відео

Згодом українці зустрілися на тренувальній базі Борнмута. Там вони трішки поспілкувалися та зробили спільне фото.

Забарний зустрівся з юним новачком Борнмута / Фото з соцмереж Єгора Климентьєва

До слова. У нинішньому сезоні "вишні" посідають 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Ілля Забарний зіграв на клубному рівні 38 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що кампанію-2024/2025 Борнмут закриватиме матчем проти Лестера. Він відбудеться 25 травня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що тривалий час навколо Іллі Забарного ходило чимало трансферних чуток. Проте після продажу Діна Гейсена "вишні" вирішили, що не продаватимуть ще одного центрального захисника.