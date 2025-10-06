Єгор Ярмолюк не зміг дограти матч Брентфорда проти Манчестер Сіті. Існує ймовірність, що хавбек не зможе допомогти збірній України у жовтневих іграх.

Збірна України з футболу готується до жовтневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Напередодні збору команда Сергія Реброва може недорахуватися важливого футболіста, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Hospital Pass.

До теми Склад збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2026: кого викликав Ребров

Що з Ярмолюком?

У неділю, 5 жовтня, відбувся матч АПЛ між Брентфордом та Манчестер Сіті. Зустріч завершилась мінімальною перемогою манкуніанців, а з перших хвилин у складі лондонців вийшов українець Єгор Ярмолюк.

На 73-й хвилині хавбек отримав травму та попросив заміну у тренера. Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк у себе в телеграм-каналі повідомив, що це може бути серйозне пошкодження.

Скоріш за все, проблема з гомілкостопом. Єгор кульгав ще в середині другого тайму після жорсткого зіткнення (накладки). І коли послизнувся, попросив заміну. Знаючи Єгора, він навряд чи просив би заміну, якби це було щось несерйозне. Потрібно чекати обстеження. Для збірної це можуть бути погані новини,

– написав Бабелюк.

Правда, пізніше спортивний лікар трохи заспокоїв фанатів. Дмитро повідомив, що Ярмолюк уникнув важкої травми та має приїхати у табір збірної. Але його участь у матчах можлива тільки після обстеження.

Попередньо, ніби, нічого надто серйозного. Наслідки болючого стику. Була накладка, що викликала біль, який не стихав. Вирішили перестрахуватися. Збірна, ніби, не під загрозою, але перед поїздкою мали б зробити хоча б контрольне УЗД, щоб точно впевнитися, що все окей,

– резюмував лікар.

Зазначимо, що Єгор цього сезону став основним гравцем Брентфорда. Півзахисник виходив у старті в кожному з семи матчів АПЛ та записав на свій рахунок один асист.

Його команда посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро. Нагадаємо, що цього року Єгор дебютував за збірну України та провів за неї вже чотири матчі.

Збірна України у відборі на ЧС-2026