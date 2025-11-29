Офіс простих рішень: Беленюк знайшов нові посади для Єрмака і Шовковського

В Офісі Президента України та тренерському містку київського Динамо майже одночасно відбулися зміни. Народний депутат Жан Беленюк відреагував на синхронні відставки Андрія Єрмака та Олександра Шовковського.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк з гумором прокоментував звільнення з посад Андрія Єрмака та Олександра Шовковського. Народний депутат знайшов вихід зі скрутної кадрової ситуації, повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Жана Беленюка.

Які посади знайшов Беленюк Єрмаку та Шовковському?

Титулований спортсмен запропонував опальному політику та звільненому тренеру обмінятися місцями роботи.

Офіс простих рішень: Шовковського на голову ОП, Єрмака – очільником Динамо,

– написав Беленюк.

Беленюк запропонував роботу Єрмаку та Шовковському / скриншот з публікації

Як звільнили Шовковського і Єрмака?

Нагадаємо, що програний матч Ліги конференцій проти Омонії (0:2) став останнім для Олександра Шовковського на посаді головного тренера Динамо. В той же день, 27 листопада, офіційний сайт киян оголосив про звільнення тренера.

У п'ятницю, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. Це відбулося на тлі обшуків у голові ОПУ, які проводили НАБУ і САП. У своєму телеграм-каналі Єрмак повідомив про повне сприяння слідчим діям.

Хто замінить Шовковського і Єрмака на посадах?