Перед початком нового сезону хмельницьке Поділля підписало захисника Євгена Корохова. Однак футболіст не встиг дебютувати за нову команду.

Захисника Поділля Євгена Корохова мобілізували представники ТЦК наприкінці липня під час тренувальних зборів. Футбольний клуб з Хмельницького прокоментував ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Де зараз перебуває Корохов?

У клубі підтвердили інформацію, що Євгена Корохова мобілізував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Більше деталей у Поділлі не повідомляли.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Корохов грав за сумську Вікторію. Правий захисник відіграв 25 матчів у всіх турнірах та віддав чотири асисти.

8 липня Євген Корохов офіційно став гравцем хмельницького Поділля. 27-річний футболіст зіграв кілька товариських матчів за команду Сергія Ковальця на тренувальному зборі.

У першому турі Першої ліги Поділля на виїзді поступилося тарасівській ЮКСА (0:1). Цей поєдинок відбувся 1 серпня. Корохова не було навіть у протоколі на поєдинок. Футболіст також відсутній в офіційній заявці Поділля на сезон-2025/26, яка опублікована на сайті ПФЛ України.

Раніше повідомлялося про голкіпера Кривбасу Ігоря Омельченка, який не повернувся в Україну зі зборів у Словенії. Клуб сподівається повернути свого футболіста, який має чинний контракт розрахований ще на один рік.