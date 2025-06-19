Шлях України на молодіжному Євро-2025 з футболу, яка стала гірким розчаруванням турніру
- Україна не змогла вийти до чвертьфіналу молодіжного Євро-2025, посівши третє місце у групі D після поразки від Нідерландів.
- Найкращим бомбардиром збірної України став Максим Брагару, який увійшов до топ-10 бомбардирів групового етапу.
- Україна U-21 здобула перемогу над Фінляндією, але зазнала поразок від Данії та Нідерландів.
На молодіжному чемпіонаті Європи-2025 з футболу закінчився груповий етап. Вісім найсильніших "молодіжок" Європи пробились до раунду плей-оф.
На жаль, серед цих восьми національних команд U-21 немає збірної України. Підопічні Унаї Мельгоси до останнього боролись за вихід у чвертьфінал Євро-2025, але із завданням не впорались, повідомляє 24 Канал.
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Виступи України на молодіжному Євро-2025
Жереб відправив нашу "молодіжку" у групу D. У цьому квартеті до України доєднались збірні U-21 із Данії, Фінляндії та Нідерландів.
11 червня 2025 року стартував молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Натомість команда Мельгоси дебютувала на Євро у Словаччині вже наступного дня. 12 червня українська команда була номінальною гостею у матчі першого туру групового раунду проти Данії.
Стартували із поразки
Україна U-21 – Данія U-21 2:3
Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Вік, 81, Осула, 85
Автором першого м'яча на чемпіонаті Європи U-21 у складі України став динамівець Назар Волошин. Це був п'ятий гол для Волошина у футболці "молодіжки". У середині першого тайму 22-річний лівий вінгер столичного клубу розмочив нулі на табло, вивівши "синьо-жовтих" уперед 1:0. Переможний рахунок для України протримався до 62-ї хвилини, коли Бішофф повернув Данію у боротьбу 1:1.
Перед останньою 10-хвилинкою основного часу знову за справу взявся футболіст Динамо, але цього разу, на ім'я Максим Брагару – 2:1. Щоправда, радість українців тривала лише три хвилини. На 81-й Вік знову зрівняв цифри на табло 2:2, а ще через чотири хвилини Осула вирвав перемогу для Данії 2:3. Прикра поразка нашої збірної на старті Євро-2025.
Попри поразку найкращим футболістом матчу став гравець Шахтаря, який виступав в оренді у Карпатах, Олег Очеретько. Півзахисник відзначився двома асистами.
Відеоогляд матчу Євро-2025 Україна U-21 – Данія U-21
До слова. Україна завдала більше ударів (14 проти 13-ти у Данії), але більше пострілів суперника були у площину воріт (5-ть проти 4-х в українців). Володіння м'ячем "синьо-жовтих" досягло 54%.
Перша перемога України на Євро-2025
У другому матчі молодіжна збірна України зустрічалась із однолітками із Фінляндії. Їх поєдинок відбувся 15 червня.
Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2
Голи: Ванат, 28, Брагару, 49
Вилучення: Бражко, 90+1 (Україна)
Цього разу підопічні Мельгоси знову повели у рахунку у середині першого тайму. На 28-й хвилині Ванат забив свій перший гол на цій європейській першості – 0:1.
На старті другого тайму Брагару подвоїв перевагу України 0:2. Максим забив свій другий гол у Словаччині. Фіни теж намагались огризатись, але бодай забити один гол не змогли.
Перед фінальним свистком Бражко побачив перед собою жовту картку, яка стала для нього другою у зустрічі, перетворившись у вилучення. Україна була змушена догравати матч у меншості. На щастя, українська команда зберегла переможний результат та добютну звитягу на цьому Євро-2025.
Відеоогляд матчу Фінляндія U-21 – Україна U-21
Найкращим гравцем матчу став нападник України Владислав Ванат, якого відзначила УЄФА.
Якщо після першого туру Україна U-21 замикає квартет D, то після перемоги підійнялась на другу позицію. Наша збірна поступалась лише Данії, у якої було 4 набрані бали. Позаду йшли збірні Нідерландів та Фінляндії (по одному очку).
Програна боротьба за плей-оф
Одразу усі чотири збірні квартету D до останнього туру групового раунду боролись за путівки у плей-оф Євро-2025. Україні, аби пробитись у чвертьфінал потрібно було не програти у наступному матчі Нідерландам.
Поєдинок третього туру пропускав один із лідерів "синьо-жовтих" Бражко, який отримав вилучення у грі проти фінів.
Нідерланди U-21 – Україна U-21 2:0
Голи: Валенте, 34, ваг Берген, 56
Вилучення: Регер, 81
Вже зі старту "помаранчеві" взяли м'яч під свій контроль, але пробити міцну українська оборону у перші хвилини не вдавалось. Лише на 34-й хвилині Валенте відкрив рахунок у матчі після помилки капітана України Батагова. У другому таймі "помаранчеві" добили українську команду завдяки голу ван Бергена, який красиво перекинув динамівського голкіпера Нещерета (2:0).
Ще до фінального свистка м'яч втретє побував у володіннях України, але суддя скасував взяття воріт. І без цього збірна Нідерландів не відчула ніякого тиску зі сторони "синьо-жовтих". У підсумку – 2:0, перемога Нідерландів.
Відеоогляд поєдинку Нідерланди U-21 – Україна U-21
Ця поразка допомогла Нідерландам обігнати Україну у групі D та разом із Данією пробитись до плей-оф Євро-2025.
Турнірна таблиця групи D
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Данія
|2
|1
|0
|7-5
|7
|2.
|Нідерланди
|1
|1
|1
|5-4
|4
|3.
|Україна
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4.
|Фінляндія
|0
|2
|1
|4-6
|2
На жаль, Україні не вдалось вийти до чвертьфіналу Євро-2025 U-21 через поразку від Нідерландів. Наша збірна за підсумками групового раунду посіла третю сходинку, яка не дозволила вийти до наступного етапу змагань. Натомість "помаранчеві" разом із Данією пробились до плей-оф турніру із групи D.
Квартет замкнула фінська "молодіжка", яка стала єдиною збірною у цій групі, котра не перемагала.
Якби Україна не програла Нідерландам у третьому турі, то в 1/4 фіналу могла б зіграти проти Португалії U-21, з якою тепер гратимуть "помаранчеві" (21 червня). Данія у чвертьфіналі зустрінеться із Францією (22 червня).
Уболівальники та експерти чекали більшого від команди Унаї Мельгоси на цьому Євро-2025, але наша збірна не виправдала їх очікування.
Ненайгірший результат України на чемпіонатах Європи U-21
На Євро-2025 це був четвертий виступ України в історії турніру. У 2006-му році "синьо-жовті" дістались до фіналу, де поступились якраз Нідерландам. У 2023-му році наша "молодіжка" пройшла до півфіналу, у якому зазнала нищівної поразки від Іспанії (1:5), але завоювала бронзові нагороди. Також третю сходинку посіла збірна Ізраїлю.
Свій найгірший результат в історії молодіжних чемпіонатів Європи Україна продемонструвала у 2011-му році, коли фінішувала останньою у групі.
Динамівець у топ-10 найкращих бомбардирів групового етапу Євро-2025
Найкращим бомбардиром Євро-2025 у складі "молодіжки" України став динамівець Максим Брагару, який забив по голу у перших двох турах (у ворота Данії та Фінляндії). Завдяки цим результативним ударам Брагару увійшов у топ-10 найкращих бомбардирів групового раунду чемпіонату Європи. Максим посів 8-ме місце. Динамівець точно втратить цю позицію, адже Україна не вийшла у плей-оф турніру.
Брагару забив два голи на Євро-2025 / Фото Getty Images
До слова, найкращим бомбардиром Євро-2025 перед чвертьфінальним етапом є відтягнутий форвард Німеччини Нік Волтемаде. Німець є одноосібним лідером списку, забивши 4 голи.