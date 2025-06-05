Заявка збірної України U-21 на Євро-2025: хто потрапив у список

Молодіжна збірна України U-21 виступить на Євро-2025. Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса оголосив заявку команди на турнір.

Всього іспанський спеціаліст запросив 23 футболісти. На груповому етапі українці зіграють проти Данії, Фінляндії та Нідерландів, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

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Заявка України на Євро-2025

Згідно регламенту у заявку збірної України U-21 потрапили 3 голікіпери та 20 польових гравціів. Варто відзначити, що Єгор Ярмолюк, якого Брентфорд не хотів відпускати, поїде на турнір.

Заявкая збірної України U-21 на Євро-2025 / Фото УАФ

Нагадаємо, що молодіжний чемпіонат Європи U-21 відбудеться у Словаччині. Збірна України U-21 розпочне турнір матчем проти Данії у Прешові – 12 червня.