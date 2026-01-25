Україна розгромила Литву на Євро-2026 з футзалу: відеоогляд матчу

У неділю, 25 січня, збірна України з футзалу провела поєдинок другого туру на чемпіонаті Європи. Її суперником була Литва, яка є однією з країн-господарок турніру.

Для литовців це дебютна участь у континентальній першості. Натомість "синьо-жовті" підходили до нього у статусі одного з фаворитів, інформує 24 Канал.

Читайте також Де дивитися матчі збірної України на чемпіонаті Європи з футзалу

Як Литва та Україна розпочали Євро-2026?

Проте старт турніру видався успішнішим для балтійської країни. Литва зіграла внічию проти Чехії (3:3), а Україна сенсаційно поступилася Вірменії (1:2), яка є ще одним дебютантом на чемпіонатах Європи.

Той поєдинок завершився гучним скандалом. Уже після фінальної сирени натуралізований гравець збірної Вірменії, який народився в Росії, вилаявся на нашу країну.

Після поразки підопічні Олександра Косенка вже не мали права на помилку в матчі проти головного аутсайдера квартету. "Синьо-жовті" були налаштовані дуже серйозно та зі старту почали домінувати на майданчику.

Як минула гра Литва – Україна?

Перший гол вони забили на 7-й хвилині. Автором красивого гола став Ігор Чернявський, який пробив у дальній кут з далекої відстані.

Гол Чернявського в матчі Литва – Україна: дивіться відео

На 12-й хвилині Литва могла відновити паритет, але не реалізувала вихід 2 в 1, після чого Україна подвоїла рахунок. Підопічні Косенка чудово розіграли кутовий – Владислав Первєєв злету пробив голкіпера суперників.

Другий гол у матчі Литва – Україна: дивіться відео

З таким рахунком команди й пішли на перерву. Вже на старті другого тайму Україна довела рахунок до розгромного.

Спочатку голкіпер "синьо-жовтих" Олександр Сухов двічі врятував ворота команди. Після цього він з м'ячем пробіг на половину поля Литви та віддав пас на Ігоря Корсуна, який забив третій гол у зустрічі.

Третій гол у матчі Литва – Україна: дивіться відео

На 33-й хвилині Ілля Приходько, який став наймолодшим футзаліст в історії Євро, відзначився дебютним асистом. 18-річний гравець отримав м'яч від Сухова та виконав передачу на Даниіла Абакшина, який зробив рахунок 4:0.

Гол Абакшина в матчі Литва – Україна: дивіться відео

Господарям все ж вдалося забити гол престижу, але на більше їх не вистачило. Україна здобула першу перемогу на турнірі з рахунком 4:1.

Яке турнірне становище після двох турів?