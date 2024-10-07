Легенди футболу продовжують залишати цей світ. Про нову втрату повідомив футбольний клуб Аякс, адже з життя пішла легенда амстердамців.

До теми Легендарний Іньєста оголосив про завершення кар'єри: відео щемливих емоцій гравця

Возз'єднання Йоханів на небі

Мова про колишнього півзахисника збірної Нідерландів Йохана Неескенса. Голандець помер на 74-му році життя в Алжирі. Причина смерті не повідомляється.

Йохан був одним з найвидатніших гравців нідерландського футболу, чимало погравши з іконою місцевого футболу Йоханом Кройфом. За свою кар'єру Неескенс пограв за РСХ, Аякс, Барселону, Нью-Йорк Космос, Гронінген, Форт-Лодердейл Сан та Цуг.

У складі Аякса гравцю тричі поспіль підкорився Кубок європейських чемпіонів, а з Барселоною – Кубок володарів кубків-1979. Також Йохан був лідером збірної Нідерландів 70-х років.

Читайте також Помер син президента Інгульця Віталій Поворознюк: що відомо

У 1974 та 1978 роках він допоміг "ораньє" дістатися фіналів чемпіонату світу, а у першому з них Неескенс навіть забив. Втім обидва фінали Нідерланди програли – ФРН та Аргентині відповідно.