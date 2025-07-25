Екстренер Динамо розніс зірку Шахтаря після матчу з Бешикташем
- Шахтар переміг Бешикташ у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026.
Йожеф Сабо жорстко розкритикував півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, висловивши розчарування його виступом.
У четвер, 24 липня, Шахтар зіграв перший матч у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. Бешикташ поступився "гірникам".
Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо жорстко розкритикував гру півзахисника Шахтаря Георгія Судакова після перемоги над Бешикташем у Лізі Європи. Він заявив, що розчарований виступом футболіста, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.
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Як Сабо оцінив гру Судакова?
Екстренер киян настільки лишився незадоволений грою лідера Шахтаря, що навіть відмовився її обговорювати і якось коментувати його внесок у матчі.
Прошу вас, не кажіть мені більше про нього! Я його взагалі не бачив. Про нього стільки пишуть журналісти, а по факту... Я не знаю, кому із зарубіжних команд він може сподобатися, щоб його купили,
– сказав Йозеф Сабо.
Нагадаємо, що наприкінці матчу вболівальники турецького клубу закидали Дмитра Різника різними предметами, а також напали на тренерський штаб Шахтаря.