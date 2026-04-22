Хто замінить Реброва: екстренер збірної України назвав єдиного кандидата

Йожеф Сабо відреагував на відставку Сергія Реброва зі збірної України. Легендарний тренер назвав єдиного кандидата, який має очолити команду.

Відомий український фахівець поділився власним баченням майбутнього національної збірної. У коментарі 24 Каналу Сабо розповів, що потрібен тренер з досвідом на кшталт Мирона Маркевича.

Що сказав фахівець про відставку Реброва?

Йожеф Сабо вважає, що відставка Сергія Реброва була питанням часу, адже тренер не витримав психологічного навантаження.

Я думав, що Ребров сам піде у відставку. Психологічно він не готовий працювати зі збірною України. Може він відпочине місяць, а потім візьме якусь команду. Я думаю, запрошення у нього є. Давайте почекаємо, що буде далі,

– заявив Сабо.

Хто буде наступним тренером збірної України?

Сабо переконаний, що збірну має очолити досвідчений наставник, і фактично не залишив вибору серед претендентів.

Я ще рік тому казав, що у збірну треба Маркевича. Для першої команди не треба брати молодих тренерів – потрібна людина з досвідом, яка знає, що вона робить. Крім Мирона Маркевича таких кандидатів більше немає,

– наголосив він.

Також фахівець відкинув можливість власного повернення до тренерської роботи:

Якби мене покликали – я б не пішов. Мені вже багато років,

– додав спеціаліст.

Нагадаємо, Йожеф Сабо очолював збірну України з 1996 по 1999 рік. Під його керівництвом головна команда не пройшла відбори на чемпіонат світу 1998 та Євро-2000.

