Сабо виніс жорсткий вердикт Динамо після матчу проти Шахтаря

Йожеф Сабо розкритикував київське Динамо після нічиєї з Шахтарем у 12-му турі УПЛ. Колишній тренер збірної України пояснив, чому кияни не змогли скористатися чисельною перевагою та поставив під сумнів їхні чемпіонські амбіції.

Екснаставник вважає, що нинішньому складу Динамо бракує класу, аби боротися за найвищі місця. Про це досвідчений фахівець заявив у коментарі Meta.ua.

Сабо пояснив, що не так із грою Динамо

Йожеф Сабо звернув увагу, що за статистичними показниками кияни перевершили суперника. Динамо більше володіло м'ячем і завдало більше ударів, однак ця перевага так і не перетворилася на реальну загрозу воротам Дмитра Різника.

Особливо обурило фахівця те, що біло-сині не змогли належно використати більшість. Нагадаємо, майже увесь другий тайм Шахтар грав удесятьох після вилучення Вінісіуса Тобіаса.

Динамівці перевершили гірників за кількістю ударів, володінням м'ячем. Але хто винен у тому, що кияни не використали свою чисельну перевагу? З 54-ї хвилини Шахтар грав у меншості, але Динамо не скористалося цією ситуацією. Все просто: бракує класу,

– заявив Сабо.

Він також наголосив, що за такої переваги Динамо мало значно активніше діяти на флангах, додавати швидкості та тиснути на суперника. Однак нічого з цього, на його думку, киянам реалізувати не вдалося.

Чи зможе Динамо поборотися за чемпіонство

Сабо не став пом'якшувати оцінок і назвав нинішню команду слабкою. На його переконання, проблема не лише в окремому матчі, а й у загальному рівні виконавців, які зараз виступають за київський клуб.

Слабка команда, і нехай на мене ніхто не ображається, всім це видно. Отримали перевагу, то й заженіть суперника фланговою грою, швидкістю, напором, але… З таким підбором гравців динамівцям навряд чи вдасться стати найкращою командою країни,

– підсумував легенда Динамо.

Нагадаємо, українське Класичне у Львові завершилося без забитих голів – 0:0. Після матчу президент Динамо Ігор Суркіс виступив із заявою.

Раніше Йожеф Сабо казав, що найкращим тренером для київського клубу міг би стати Мирон Маркевич.