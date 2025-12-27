Екстренер Динамо шокував заявою про гравців киян, які здавали матчі в сезоні-2025/2026

Київське Динамо розпочинало нинішню кампанію у статусі чемпіона України. Проте "біло-сині" не змогли утримати рівень попереднього сезону та провалилися восени, встановивши низку клубних антирекордів.

Підсумки виступів киян у першій частині кампанії-2025/2026 підбив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо. Він заявив, що неймовірно розчарований результатами рідного клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Що сказав Сабо про виступи Динамо?

За словами фахівця, гра Динамо в першій половині сезону – це суцільний жах. Це була одна з найгірших команд в історії "біло-синіх", яку він пам'ятає.

"Так, кияни мене розчарували, навіть дуже розчарували, серце часом боліло, краялось. Такого провалу, скільки живу, не пам’ятаю. Хіба якось дуже давно, ще в часи СРСР, точно коли саме не скажу, забувся, але теж був провальний сезон. А так, то ніколи настільки блідо не грало Динамо на моїй пам’яті, як цієї осені… Хоча це прогнозовано, бо ніким не підсилилися в міжсезоння, ще й Ваната продали", – сказав Сабо.

Після цього він зробив гучну заяву щодо деяких гравців Динамо. Експерт повідомив, що спілкувався з представником клубу, який зізнався, що багато футболістів були незадоволені Олександром Шовковським і не викладалися на повну.

Не буду називати прізвище, але днями розмовляв з одним чоловіком зі структури київського клубу, і він мені чітко сказав, що Шовковським були незадоволені багато футболістів Динамо. І, ймовірно, от ця група незадоволених здавала матчі, скажімо так. І зважаючи на те, як грала команда при Шовковському в його останніх матчах на чолі Динамо, схоже на правду,

– заявив фахівець.

Зазначимо, що Шовковського звільнили з посади головного тренера Динамо наприкінці листопада. Це сталося після поразки від Омонії в Лізі конференцій, а новим наставником команди став Ігор Костюк.

До слова. Після зміни тренера "біло-сині" провели п'ять матчів. У них вони здобули три перемоги та зазнали двох поразок.

Наразі в українському футболі настала зимова пауза. Свій наступний офіційний поєдинок кияни зіграють наприкінці лютого проти львівського Руха.

Що відомо про виступи Динамо в сезоні-2025/2026?