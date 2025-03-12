"Якась катастрофа": колишній тренер збірної України оцінив чемпіонську боротьбу в УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі залишилося дев'ять турів до завершення чемпіонату. Наразі на перемогу в турнірі претендують три команди – Динамо, Олександрія та Шахтар.

Кожен з цих колективів уже втрачав очки у весняній частині сезону. Своєю думкою щодо боротьби за "золото" поділився колишній тренер збірної України Йожеф Сабо.

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Фахівець не виключає ймовірність гучної сенсації

Досвідчений спеціаліст відзначив певний нонсенс у виступах гегемонів українського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport Express. Він вважає, що чинного лідера ще рано вітати з чемпіонством і припускає, що підопічні Руслана Ротаня можуть створити гучну сенсацію.

"Шахтар втрачає очки, Динамо втрачає очки. Якась катастрофа! Чи можна Динамо вітати з чемпіонством? Ні в якому разі! Ще багато матчів попереду, у тому числі "Класичне". Осічками грандів цілком може скористатися Олександрія. У Ротаня підібралася хороша команда.

Також мене здивувала заява Пушича, який сказав, що Шахтар втратив шанси на чемпіонство. Не можна таке тренеру говорити! Це може розслабити футболістів. Мабуть, Пушич зовсім засмучений. У Шахтаря хороший склад, підписали дорогих бразильців, але у Пушича щось зовсім не виходить побудувати гру", – сказав Сабо.

Нагадаємо, що в останньому турі Динамо зіграло внічию з Зорею, а Шахтар розділив очки з Карпатами.

Довідка. Після 21 туру Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ з 51 очком. Його найближчим переслідувачем є Олександрія (47), а трійку замикає Шахтар з 41 заліковим балом і грою в запасі.

Зазначимо, що наразі лідери УПЛ пішли на міжнародну паузу. Свої наступні поєдинки вони зіграють в один день – 29 березня.