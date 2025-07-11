ЮКСА уклала угоду з військовим, який захищав Маріуполь
- Футбольний клуб ЮКСА підписав контракт з Тимуром Амілахановим, колишнім військовослужбовцем ЗСУ, який захищав Маріуполь.
- Тимур обіймає посаду начальника ракетно-артилерійського озброєння 36-ї бригади морської піхоти та понад два роки перебував у полоні.
У квітні 2025-го він здійснив перший символічний удар по м’ячу перед матчем із ЮКСА та Буковиною.
Футбольний клуб ЮКСА поповнив свій склад. Команда ухвалила рішення підписати військовослужбавця, який захищав Маріуполь.
Футбольний клуб ЮКСА, що базується на Київщині, офіційно повідомив про підписання контракту з Тимуром Амілахановим. Раніше він був військовослужбовцем ЗСУ та учасником оборони Маріуполя, пише 24 Канал з посиланням на ФК ЮКСА.
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Гідний вчинок від клубу
Тимур обіймає посаду начальника ракетно-артилерійського озброєння 36-ї окремої бригади морської піхоти. Під час повномасштабного вторгнення він безпосередньо брав участь у захисті українського міста Маріуполь. Понад два роки перебував у полоні ворога.
У квітні 2025-го перед матчем із ЮКСА та Буковиною він здійснив перший символічний удар по м’ячу.
Відзначимо, що за підсумками сезону-2024/2025 ЮКСА посіла 8-ме місце в Першій Лізі. Команда не зуміла кваліфікуватися в елітний дивізіон і залишиться у Першій лізі.