Найгарніша легкоатлетка України вразила публіку яскравим фото з відпочинку

Юлія Левченко знову привернула увагу публіки у соціальних мережах. Легкоатлетка потішила фанатів новим яскравим контентом, продемонструвавши свою природну красу.

Спортсменка у своєму інстаграмі поділилась новим фото, продемонструвавши свою природну красу. Чарівна легкоатлетка показала, як провела вихідні, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Юлія Левченко

Неймовірна Юлія Левченко поділилась фото з відпочинку біля мальовничого озера. Спортсменка на знімках попозувала у солом'яному капелюсі та чорному стильному купальнику.

Легкоатлетка зачарувала фанатів щирою посмішкою. На фото видно, що Юлії дуже сподобався відпочинок на природі. Спортсменка залишила підпис під публікацією: "Чудові вихідні".

Левченко на відпочинку поблизу озера / Фото з інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що Юлія Левченко нещодавно здобула медаль на етапі Континетального туру 2025. Українська спортсменка вдало виступила на змаганнях зі стрибків у висоту у чеському Брно.

Також Левченко кваліфікувалась на чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики. Турнір у Токіо (Японія) розпочнеться 13 вересня та триватиме до 21 вересня.