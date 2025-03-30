Легендарний екстренер Ліверпуля може повернутися до роботи в іншому зірковому клубі
- Юрген Клопп є кандидатом на посаду головного тренера Реала після можливого відходу Карло Анчелотті наприкінці сезону-2024/2025.
- Керівництво Реала вважає, що Клопп ідеально підходить для клубу через його досвід роботи з топ-гравцями та розвиток молоді.
- Клопп не поспішає повертатися до тренерської діяльності, але інтерес з боку Реала, а також збірних Бразилії та США, може вплинути на його рішення.
- Клопп тренував Ліверпуль з 2015 до 2024 року, вигравши Лігу чемпіонів та АПЛ.
Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп може повернутися до роботи. Йому планує зробити пропозицію інший зірковий клуб.
Наприкінці сезону-2024/2025 Реал може покинути головний тренер Карло Анчелотті. "Вершкові" активно шукають можливі варіанти заміни тренера.
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Клопп може очолити Реал
Юрген Клопп є одним із головних кандидатів на заміну італійського фахівця у "Королівському клубі", пише 24 канал з посиланням на TBR Football.
Керівництво Реала вважає, що німецький фахівець ідеально впишеться у роботу клуба, адже він має досвід роботи з топ-гравцями та вміє розвивати молодь, що зараз критично важливо для команди.
Однак сам Клопп наразі не спішить повертатися до тренерської діяльності. Проте тиск з боку Реала, а також інтерес національних збірних Бразилії та США можуть змусити його змінити свою думку.
Нагадаємо, що Юрген Клопп очолював Ліверпуль з 2015 до 2024 року. Разом з клубом він вигравав Лігу чемпіонів і АПЛ.