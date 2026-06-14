"Футбол став тлом для реклами": відомий тренер знищив ФІФА за "перерви на водопій"

У матчах чемпіонату світу-2026 незалежно від погоди роблять дві зупинки, які називають "павзами для гідрації". Проте вболівальники з'ясували, що піклування про здоров'я гравців тут практично ні до чого.

Легендарний футбольний тренер Юрген Клопп звернув увагу, що перерви використовуються з комерційною метою. Цей факт неабияк обурив екснаставника Боруссії Дортмунд та Ліверпуля, пише L'Equipe.

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Що насправді означають "перерви на водопій" на Мундіалі?

ФІФА намагалася переконати збірні та вболівальників, що мета двох перерв у середині таймів – забезпечити футболістам достатній рівень відновлення водного балансу за змінних погодних умов у Північній Америці. Деякі матчі і справді відбуваються за неабиякої спеки.

Але ще у матчі-відкритті між Мексикою і Південною Африкою з'ясувалося, що телетранслятори використовують додаткові дві-три хвилини, щоб крутити рекламні ролики. Арбітр навіть спеціально затягував павзу, щоб рекламний блок встиг завершитися.

Як Клопп прокоментував рекламу на чемпіонаті світу?

Одним з найбільших критиків такої комерціалізації матчів став колишній тренер Ліверпуля, переможець АПЛ та Ліги чемпіонів Юрген Клопп.

За словами німця, футбол "взяли у заручники чиновники, які сидять у кондиціонованих офісах". На думку наставника, гравців на Мундіалі "посадили у позолочені клітки, побудовані для спонсорів".

Клопп вжив ще одну метафору: за його словами, "матчі мали б текти, немов річка, але тепер посеред них будують греблі з реклами".