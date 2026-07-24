Юрген Клопп офіційно очолив збірну Німеччини

Збірна Німеччини офіційно змінила головного тренера після провального чемпіонату світу. Новим наставником німців став відомий спеціаліст Юрген Клопп.

Німецький футбольний союз (DFB) оголосив, що Юрген Клопп підписав контракт із національною командою до 2030 року.

Клопп повертається до тренерської діяльності

Його асистентами будуть Петер Кравіц, Пеп Лейндерс та Свен Бендер.

59-річний фахівець повертається до тренерської діяльності після дворічної перерви. У цей проміжок він обіймав посаду Глобального спортивного директора в концерні "Ред Булл".

Попереднім місцем роботи тренера був англійський Ліверпуль, з яким Клопп виграв Лігу чемпіонів, а також привів мерсисайдців до першого за 30 років чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі.

Перший матч на чолі тренера збірної Німеччини Клопп проведе 24 вересня проти Нідерландів у Лізі націй.

Клопп замінив Юліанна Нагельсманна

На тренерському місту збірної Німеччини Клопп замінив екстренера Баварії Юліана Нагельсманна. Останній зазнав невдачі з командою на ЧС-2026.

Під керівництвом Нагельсманна Німеччина сенсаційно вилетіла в 1/16 фіналу ЧС від Парагваю. Німецька збірна поступилася у серії післяматчевих пенальті.

До цього Нагельсманн вивів команду до півфіналу Ліги націй у 2025 році, а також до чвертьфіналу домашнього Євро-2024.