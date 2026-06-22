Відомий футболіст заснув на трибунах ЧС-2026 прямо за спиною Інфантіно

Курйозний інцидент трапився 22 червня під час матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Саудівської Аравії. Колишня зірка французького футболу, чемпіон світу та Європи Юрій Джоркаєфф опинився в центрі уваги вболівальників та медіа, але не через свої коментарі, а через міцний сон.

На початку другого тайму телевізійні камери зафіксували 58-річного француза, який заснув на VIP-трибунах стадіону. Кумедності ситуації додало те, що прямо перед сплячою легендою сидів президент ФІФА Джанні Інфантіно, пише 24 Канал.

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Що трапилося під час матчу Іспанія – Саудівська Аравія?

На момент конфузу пройшло трохи більше 50 хвилин гри. Збірна Іспанії повністю домінувала на полі та забезпечила собі впевнену перевагу над Саудівською Аравією в рамках групи H. Схоже, надто односторонній та передбачуваний характер поєдинку знудив іменитого гостя, і він просто не зміг втриматися від сну під час гри.

Han cazado a Youri Djorkaeff dormido en mitad del partido de España pic.twitter.com/biSZ7j3GcK — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 21, 2026

Хто забивав у матчі Іспанія – Саудівська Аравія?

Іспанія повністю контролювала гру та фактично вирішила долю матчу ще в першому таймі, забивши тричі за перші 25 хвилин. Рахунок відкрив 18-річний вінгер Ламін Ямал, для якого це став дебютний гол на чемпіонатах світу. Перевагу подвоїв Мікель Оярсабаль після розіграшу кутового, і згодом він же оформив дубль.

На початку другої половини зустрічі остаточний рахунок сформувався після автоголу захисника Саудівської Аравії Хассана Тамбакті. Наприкінці гри, вже в компенсований час, Ферран Торрес відзначився п'ятим голом, однак його скасували через офсайд після перегляду VAR.

У вирішальному третьому турі 27 червня Іспанія зустрінеться з Уругваєм, а Саудівська Аравія зіграє проти Кабо-Верде.