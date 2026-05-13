Зробив неможливе: українського тренера несподівано возвеличили за кордоном

Юрій Вернидуб лише за кілька місяців перевернув сезон Нефтчі та змусив говорити про себе весь Азербайджан. Український тренер не взяв титул, але його вплив на чемпіонські перегони назвали феноменальним.

Після приходу до бакинського Нефтчі взимку 2025 року Вернидуб швидко змінив гру команди та повернув клуб у боротьбу за високі місця. Його робота вже викликала хвилю схвальних відгуків, адже навіть без чемпіонства українець суттєво вплинув на розв’язку сезону, повідомляє sportinfo.az.

Як проявив себе Вернидуб в Азербайджані?

За словами азердбайджанських журналістів, Вернидуб не просто стабілізував Нефтчі, а перетворив команду на реальну силу, здатну бити фаворитів. У місцевих медіа відзначають, що українець повернув гранду амбіції та зробив чемпіонат значно конкурентнішим.

Після приходу Вернидуба Нефтчі пішов на підйом. Команда здобула серію перемог і, хоча це здавалося майже неможливим завданням, піднялася на вершину. Українець зміг повернути домінантний Нефтчі після довгої перерви. Нині не лише фанати, а й вся спільнота високо оцінює Нефтчі під його керівництвом,

– оцінили роботу українського фахівця в Азербайджані.

Вернидуб прийшов у Нефтчі в грудні 2025 року. Під його керівництвом команда зіграла 17 матчів, отримала 11 перемог, чотири поєдинки зіграла внічию і два рази програла. Наразі бакинці займають четверте місце, повідомляє Flashscore.

Від єврокубків до нового етапу

Юрій Вернидуб найбільше прославився роботою із луганською Зорею, яку вивів у груповий етап Ліги Європи та зробив одним із флагманів українського футболу.

Згодом успішно працював з молдовським Шерифом. Вернидуб встановив історичне досягнення – Шериф став першою молдовською командою, якій вдалося пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА та навіть перемогти на виїзді мадридський Реал.

Пізніше він успішно працював із Кривбасом, привівши клуб до бронзи УПЛ у сезоні-2023/24, а тепер узявся за амбітний проєкт у Нефтчі, де вже встиг голосно заявити про себе.

На початку березня Юрій Вернидуб потрапив у скандал, привітавшись із тренером Курбаном Бєрдиєвим, який раніше їздив до окупованого Маріуполя.

Екстренера Зорі раніше називали одним із кандидатів на заміну Сергія Реброва у збірній України.