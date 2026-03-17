"Це була жесть": ексгравець Челсі шокував історією з Москви
- Юрій Жирков поскаржився на перебої зі зв’язком у Москві, через які не зміг викликати швидку для своєї доньки.
- Жирков визнає, що обходить заборони Кремля, користуючись заблокованими сервісами, такими як Telegram та YouTube.
Колишній футболіст Челсі та збірної Росії поскаржився на серйозні проблеми зі зв’язком у Москві. Через це він навіть не зміг викликати швидку допомогу для власної дитини.
Юрій Жирков розповів про критичні перебої зі зв’язком у столиці країни-агресора. За його словами, ситуація доходить до абсурду й змушує обходити заборони Кремля, пише sport-express.
Як Жирков виживає без зв’язку?
Колишній футболіст збірної Росії Юрій Жирков заявив, що у його будинку в Москві повністю зникав мобільний зв’язок та інтернет. За словами ексгравця, через це він не зміг викликати швидку допомогу, коли його доньку серйозно вкусила тварина.
У підсумку родині довелося самостійно їхати до лікарні. Сам Жирков припустив, що перебої могли бути пов’язані з "питаннями безпеки" або перебуванням у районі важливих осіб.
Обходить заборони та сидить у Telegram
Футболіст також зізнався, що користується заблокованими в Росії сервісами. Зокрема, він продовжує сидіти у Telegram та дивитися YouTube, попри обмеження з боку влади.
Водночас до державних альтернативних платформ він приєднуватися не поспішає. Така поведінка лише підкреслює реальний стан із цифровими обмеженнями у РФ, які на практиці обходять навіть відомі спортсмени.
Чим відомий Жирков?
- У 2005 році Юрій Жирков вигравав Кубок УЄФА у складі ЦСКА.
- У 2009 році перейшов до лондонського Челсі за 18 мільйонів фунтів, ставши найдорожчим російським футболістом.
- За збірну Росії Жирков провів 105 матчів, в яких забив 2 голи.