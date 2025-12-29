Укр Рус
29 грудня, 11:29
4

Наречена Пола жахливо впала та врізалась у борт під час відбору на Олімпіаду-2026

Софія Кулай
Основні тези
  • Ютта Лердам, наречена Джейка Пола, не змогла автоматично кваліфікуватися на Олімпіаду-2026 через падіння на відборі, але ще має шанси на участь.
  • Джейк Пол зазнав серйозних травм після поразки від Ентоні Джошуа і може більше ніколи не повернутися в бокс.

У нідерландському Геренвені відбувся національний відбір на зимові Олімпійські ігри-2026. Участь у змаганнях брала Ютта Лердам, наречена блогера-боксера Джейка Пола.

На жаль, титулованій ковзанярці не вдався вирішальний кваліфікаційний заїзд на 1000 метрів. Хоча ця дистанція є коронного для Ютти Лердам, повідомляє 24 Канал із посиланням на Eurosportnl.

Як Лердам провалила відбір на Олімпіаду-2026?

На другому повороті нідерландка не втримала рівновагу, завалилась на лід, врізавшись у борт. Це прикре падіння не дозволило 26-річній спортсменці автоматично відібратись до складу збірної Нідерландів.

На цьому відбір на Олімпіаду-2026 для Лердам ще не закінчився. Ютта ще має шанси відібратись на найближчі зимові ігри. Національний відбірковий комітет Нідерландів протягом 1 – 4 січня 2026 року ухвалить рішення щодо участі Лердам. Ютта ще можу пробитись на Олімпіаду завдяки своїм стабільним виступам протягом сезону.

Відзначимо, що за її провальним відбором у національному відборі стежив її коханий Джейк Пол.


Пол підтримував Лердам під час відбору на Олімпіаду-2026 / Фото Getty Images

Після драматичного відбору Ютта не стримувала емоцій.

"Було відчуття, ніби я наїхала на щось. Я просто злетіла у повороті. Я їхала настільки добре…Мені дуже боляче", 0 процитувало слова Лердам видання Olympics.com.

Хто така Ютта Лердам?

  • 26-річна нідерландська ковзанярка, яка спеціалізується на дистанції 1000 метрів.

  • У 2022 році стала срібною призеркою Олімпійських ігор у Пекіні на своїй коронній дистанції. На 500 метрів показала п'ятий результат.

  • Чемпіона світу (тричі) та срібна призерка на окремих дистанціях.

  • Дворазова чемпіонка Європи (2020 та 2022).

До слова, Пол освідчився Лердам у березні 2025-го під час відпочинку на карибському острові Сент-Люсія. Радісну звістку пара сповістила на своїх сторінках в інстаграмі. На початку грудня цього року Ютта потрапила в аварію.

Який стан здоров'я Пола після поразки від Джошуа? 

Відзначимо, що Пол-молодший напередодні стартів нареченої провів бій проти Ентоні Джошуа. Джейк був нокаутований у шостому раунді та зазнав серйозних травм. У блогера була зламана щелепа у двох місцях. Йому вже провели операцію, видалили декілька зубів та вставили титанові пластини.

Промоутер Едді Хірн у коментарі Аріелю Хельвані зізнався, що Джейк більше може ніколи не вийти у боксерський ринг.

"Він, можливо, більше ніколи не зможе боксувати. Про це майже ніхто не говорить. Люди думають, що це просто – тобі з’єднують щелепу дротами, закручують кілька гвинтів і ти йдеш далі. Але було багато бійців, які ламали щелепу і більше ніколи не виходили в ринг. І так, "ну ні, той момент може і був справжнім, але все інше…ніби ми тут актори. Усе було на 100 відсотків реально. Не було жодної стратегії, жодної угоди, жодного сценарію", – сказав Хірн.

У коментарі BoxingScene американський блогер зазначив, що наразі бере відпустку від поєдинків та хоче підтримати кохану на змаганнях.

Після останнього двобою Пол увірвався у топ-5 найбагатших боксерів світу. Статки Джейка складають 200 мільйонів доларів.