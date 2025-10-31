Ювентус очолив новий тренер: він працював у Росії та має тату з емблемою заклятого суперника

Ювентус жахливо розпочав сезон-2025/2026. Команда мала 8-матчеву безвиграшну серію, після чого керівництво туринського клубу вирішило звільнити головного тренера Ігора Тудора.

Було чимало чуток, хто ж змінить хорватського спеціаліста. Врешті-решт через декілька днів "стара синьйора" отримала нового наставника, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Ювентуса.

Хто став тренером Ювентуса?

Команду очолив досвідчений італійський фахівець Лучано Спаллетті. Сторони підписали контракт до 30 червня 2026 року.

За інсайдерською інформацією, у договорі є опція автоматичного продовження, якщо Ювентус потрапить до Ліги чемпіонів. Наразі туринці відстають від цієї зони в турнірній таблиці Серії А на три залікові бали після дев'яти турів.

Дебют Спаллетті на чолі Ювентуса відбудеться 1 листопада в матчі проти Кремонезе в чемпіонаті Італії. А вже через три дні після цього туринці зіграють вдома з португальським Спортінгом у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Перші кадри зі Спалетті у статусі тренера Ювентуса: дивіться відео

Зазначимо, що раніше Лучано Спаллетті очолював Наполі, який є принциповим суперником Ювентуса. Він привів неаполітанців до чемпіонства й набив на честь цього тату з емблемою клубу, а пізніше говорив, що більше ніколи не очолить жодну італійську команду.



Спаллетті набив тату з емблемою Наполі / Фото з соцмереж тренера

Що відомо про кар'єру Спаллетті?