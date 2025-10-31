Ювентус очолив новий тренер: він працював у Росії та має тату з емблемою заклятого суперника
- Лучано Спаллетті став новим тренером Ювентуса, підписавши контракт до червня 2026 року з можливістю продовження.
- Раніше Спаллетті тренував Наполі, де досяг чемпіонства та набив тату з емблемою клубу.
Ювентус жахливо розпочав сезон-2025/2026. Команда мала 8-матчеву безвиграшну серію, після чого керівництво туринського клубу вирішило звільнити головного тренера Ігора Тудора.
Було чимало чуток, хто ж змінить хорватського спеціаліста. Врешті-решт через декілька днів "стара синьйора" отримала нового наставника, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Ювентуса.
Хто став тренером Ювентуса?
Команду очолив досвідчений італійський фахівець Лучано Спаллетті. Сторони підписали контракт до 30 червня 2026 року.
За інсайдерською інформацією, у договорі є опція автоматичного продовження, якщо Ювентус потрапить до Ліги чемпіонів. Наразі туринці відстають від цієї зони в турнірній таблиці Серії А на три залікові бали після дев'яти турів.
Дебют Спаллетті на чолі Ювентуса відбудеться 1 листопада в матчі проти Кремонезе в чемпіонаті Італії. А вже через три дні після цього туринці зіграють вдома з португальським Спортінгом у четвертому турі Ліги чемпіонів.
Перші кадри зі Спалетті у статусі тренера Ювентуса: дивіться відео
Зазначимо, що раніше Лучано Спаллетті очолював Наполі, який є принциповим суперником Ювентуса. Він привів неаполітанців до чемпіонства й набив на честь цього тату з емблемою клубу, а пізніше говорив, що більше ніколи не очолить жодну італійську команду.
Спаллетті набив тату з емблемою Наполі / Фото з соцмереж тренера
Що відомо про кар'єру Спаллетті?
Розпочав тренерську кар'єру в 1994 році й за цей час очолював в Італії Емполі, Сампдорію, Венецію, Удінезе, Анкону, Рому, Інтер і Наполі.
За кордоном працював лише одного разу – очолював російський Зеніт у період з 2009 по 2014 роки.
Всього здобув вісім трофеїв – чотири "запорєбриком", а також три з Ромою та один з Наполі.
Останнім місцем роботи була збірна Італії, яку він залишив у червні 2025 року.