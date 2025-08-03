Реал готовий продати Луніна за шалену суму
- Мадридський Реал готовий продати Андрія Луніна, але лише за мінімальну суму у 20 мільйонів євро.
На Луніна звернули увагу Манчестер Юнайтед, Вільярреал та Ов'єдо, але остаточне рішення про перехід залежить від Луніна.
Вже тривалий час український голкіпер Андрій Лунін не може визначитися зі своїм майбутнім у Реалі. На українця полюють різні гранди, однак сам Реал не може визначитися з долею українця.
Мадридський Реал готовий продати українського голкіпера Андрія Луніна. Однак лише за умови вигідної пропозиції, пише 24 Канал з посиланням на Diario Gol.
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За скільки Реал готовий продати Луніна?
Мадридський клуб відкритий до переговорів щодо можливого трансферу Андрія Луніна. Керівництво команди готовий розглянути пропозиції, але виставив мінімальну ціну – не менше 20 мільйонів євро.
На українського воротаря вже звернули увагу Манчестер Юнайтед та Вільярреал, проте остаточне рішення про можливий перехід залежатиме від бажання самого Луніна.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази зберіг ворота "сухими".
Нагадаємо, що Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з клубом розрахована до 2030 року. Раніше стало відомо, що у послугах українського голкіпера також зацікавився Ов'єдо.