Українські футболісти, які грали у Франції до трансферу Забарного у ПСЖ
- Ілля Забарний підписав контракт з ПСЖ до 2030 року за 63 мільйони євро, це другий найдорожчий трансфер в історії України.
- Руслан Маліновський, Пилип Будківський, Данило Ігнатенко, Микола Кухаревич, Павло Яковенко та Олександр Заваров також мали періоди кар'єри у французьких клубах.
- Забарний проведе дебютне тренування з ПСЖ 12 серпня, а 13 серпня команда зіграє з Тоттенхемом у Суперкубку УЄФА.
- Клуби, в яких грали українці у Франції, включають ПСЖ, Марсель, Сошо, Бордо, Труа, Нансі та Сен-Дізьє.
З кожним трансферним вікном все більше українських футболістів поповнюють топові європейські чемпіонати. Однією із таких, де пограло чимало українських легіонерів, є французька ліга.
12 серпня 2025 року своє прізвище в історію французького футболу вписав ще один український футболіст. 24 Канал розповідає про українських легіонерів, які грали та гратимуть у чемпіонаті Франції.
Читайте також Забарний визначився з ігровим номером у ПСЖ: під ним грав легенда клубу
Ілля Забарний
Ілля Забарний – гравець ПСЖ / Фото французького клубу
У цей день паризький ПСЖ офіційно оголосив про підписання українського захисника англійського Борнмута Іллі Забарного. 22-річний футболіст підписав контракт парижанами до 2030 року. Згідно з даними різних ЗМІ, ПСЖ виплатив Борнмуту за українця близько 63 мільйонів євро.
Цей трансфер Забарного у ПСЖ став другим найдорожчим переходом в історії України.
Відео презентації Забарного у ПСЖ
Була інформація, що Забарний 12 серпня проведе своє дебютне тренування у футболці нової команди. Вже 13 серпня ПСЖ зіграє проти англійського Тоттенхема у Суперкубку УЄФА (початок о 22:00 за київським часом).
За Борнмут Ілля провів 86 матчів, у яких відзначився голом та асистом. Від цього трансфер у Париж заробить київське Динамо, яке виховало Забарного.
Відзначимо, що у складі паризького клубу грає російський голкіпер Матвій Сафронов, якого у ПСЖ хочуть позбутись заради Забарного.
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський грав за Марсель / Фото Getty Images
Одним із найвідоміших гравців збірної України Руслан Маліновський також мав французький період у своїй футбольній кар'єрі. 9 січня 2023 року півзахисник вирушив в оренду із італійської Аталанти у французький Марсель.
Українець добре зарекомендував себе перед керівництвом і тренерським штабом "провансальців". 1 липня того ж року Марсель викупив в Аталанти Маліновського. Здавалось, що Руслан повинен був продовжити свою феєрію у Франції. Але новий тренер "провансальців" Марселіно більше не розраховував на українського гравця центру поля. У середині серпня того ж року Маліновський вирушив в оренду в італійську Дженоа, де грає до сьогодні.
Загалом у футболці Марселя Маліновський провів лише 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав одну гольову передачу.
Пилип Будківський
Також короткий французький період був у кар'єрі нинішнього форварда луганської Зорі Пилипа Будківського. Шість років тому нападник, який тоді був пов'язаний контрактом із донецьким Шахтарем, пішов в оренду у французький Сошо до кінця 2018 року.
Український форвард провів один матч за другу команду Сошо та 12 ігор за "основу" у Лізі 2. Голів Будківський не забивав, за те відзначився асистом у грі Кубка Франції.
Данило Ігнатенко
Данило Ігнатенко грав за Бордо / Фото Getty Images
Данило Ігнатенко також пограв у Франції. У січні 2022-го півзахисник поїхав в оренду у Бордо. Вже через шість місяців французький клуб викупив у донецького Шахтаря Ігнатенка, підписавши із ним повноцінний контракт.
У французькому футболі Ігнатенко варився до 3 вересня 2024-го, коли став футболістом словацького Слована. За Бордо Данило відіграв 81 гру, у яких запам'ятався 4 м'ячами та 5 результативними передачами.
Микола Кухаревич
Ще одним українським форвардом, який відчув смак французького футболу, був Микола Кухаревич. У 2021-му році нападник вирушив виступати за кордон, перейшовши із Руху у французьке Труа.
За французький клуб провів лише 2 матчі. Після чого мандрував орендами, допоки 31 липня 2023-го не став повноцінним футболістом Суонсі.
Павло Яковенко
Павло Яковенко / Фото Getty Images
Із 1992-го по 1994-й роки у Франції виступав колишній опорний півзахисник Павло Яковенко. Українець пограв за Сошо, де й закінчив кар'єру професійного футболіста.
За Сошо Яковенко відіграв лише 7 ігор (гол і асист).
Олександр Заваров
Олександр Заваров / Фото Getty Images
Олександр Заваров також відчув, що таке французький футбол. Легенда Динамо Київ пограв у Франції одразу за два клуби – Нансі та Сен-Дізьє з четвертого дивізіону, де був у ролі граючого тренера та закінчив кар'єру. У Нансі Олександр перейшов на піку своєї кар'єри.
У елітному дивізіоні чемпіонату Франції українець відіграв два сезони та навіть не покинув команду після вильоту у Лігу 2, де провів ще три роки. За спиною Заварова аж 142 матчі за Нансі (24 голи та асист).
І це далеко не усі українці, які грали чи грають у Франції. Одним із таких є Едуард Соболь, який виступає за Страсбур (31 матч).