Тренер ПСЖ накричав на журналіста через питання про Забарного і росіянина Сафонова
- Луїс Енріке накричав на журналіста за питання про відсутність Іллі Забарного та участь росіянина Матвія Сафонова у матчі ПСЖ проти Ренна.
- Енріке пояснив відсутність Забарного хворобою, тоді як деякі джерела припустили, що це пов'язано з виходом Сафонова на поле.
У суботу, 6 грудня, відбувся матч 15 туру французької Ліги 1 між ПСЖ та Ренном. У складі господарів поля навіть до заявки на гру не потрапив Ілля Забарний.
Після переможного матчу, в якому ПСЖ розгромив Ренн з рахунком 5:0, Луїса Енріке запитали про відсутність Іллі Забарного. У тренера поцікавилися, чи не пов'язано це з виходом на поле росіянина Матвія Сафонова, пише 24 Канал з посиланням на FootMercato.
Що відповів Енріке на питання про Забарного і Сафонова?
Питання журналіста розгнівало іспанського тренера. Він на підвищених тонах відповів представнику медіа та закликав не створювати скандалів.
Неймовірно! Кожен раз ти своїми питаннями створюєш проблему. Тут все просто – Забарний хворий. Він хворий, крапка,
– сказав Енріке.
Перед матчем з Ренном була інформація про хворобу Іллі Забарного. Однак ресурс So Foot припустив, що відсутність українця пов'язана з іншою причиною. Начебто захисник сам попросив тренера не вносити його до заявки, коли дізнався про вихід у старті росіянина Сафонова.
Зазначимо, що раніше Забарний та Сафонов не з'являлися на полі одночасно. Для росіянина гра з Ренном стала першою в сезоні.
Як Забарний грає за ПСЖ?
- Гравець збірної України поповнив склад переможця Ліги чемпіонів влітку 2025 року. Парі Сен-Жермен заплатив Борнмуту за центрального захисника 63 мільйони євро.
- За даними Transfermarkt, у цьому сезоні Забарний зіграв за "парижан" 16 матчів у всіх турнірах: 12 у чемпіонаті Франції (1 гол), а ще 4 у Лізі чемпіонів.
- У попередньому матчі чемпіонату проти Монако (0:1) українець перебував на лаві запасних та не з'явився на полі. Раніше повідомлялося, що Енріке незадоволений грою Забарного та шукає йому заміну.