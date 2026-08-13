Забарний обрізав воротаря ПСЖ Сафонова зі спільного фото, викликавши істерику у росіян

У середу, 12 серпня, в Зальцбургу відбувся матч за Суперкубок УЄФА. Він формально підбив підсумки під сезоном 2025/2026.

Тріумфатором турніру став французький ПСЖ. Команда Луїса Енріке здолала Астон Віллу з рахунком 2:1 та здобула другий Суперкубок УЄФА поспіль, повідомляє 24 Канал.

Як Забарний "підпалив" росіян

Серед переможців турніру був і українець Ілля Забарний. Хоч захисник і провів всю гру на заміні, він був у заявці та отримав свою медаль за перемогу.

Після зустрічі Ілля опинився в епіцентрі неприємної історії. Українець виставив у себе в інстаграм командне фото із Суперкубком, на яке також потрапив російський воротар Матвій Сафонов. Проте фото було опубліковане не оригінальне.



Як Забарний змінив оригінальне фото із Сафоновим / фото з інтернету

Забарний банально вирізав середину знімку, щоб росіянина не було видно. Крім того, в результаті цього ще й зникла половина обличчя Хвічі Кварацхелії. Цим Ілля викликав істерику серед російських користувачів інтернету.

За таке би оштрафувати як мінімум, а в ідеалі треба вигнати

Великий фотож*пер

Це перші півтора роки Сафонова в Парижі

Безславно просидів весь матч на лаві, у плейоф переможної ЛЧ провів цілі 15 хвилин, на фото соромливо стояв у кутку

Немає розуму у цієї недолюдини

Він настільки деградував, що мабуть навіть чашку з ложкою самостійно тримати не вміє

Дрібний та закомплексований хох*л. Це навіть сміх не викликає, лише жаль

Не заслужив жодної медалі, сидить у фотошопі бавиться

Як у росіян "палає" від фотографії Забарного:

Чи спеціально Забарний обрізав Сафонова?

Цікаво, що через кілька хвилин після цього Забарний видалив це фото, виставивши лише себе із трофеєм в руках. Крім того, захисник ще й заблокував коментарі до цього допису.

До слова, скоріш за все, українець "обрізав" Сафонова неспеціально. Фото було опубліковано у вигляді "каруселі", коли другий знімок є продовженням першого.

Якщо пропорції фото не збережені, то при їх "склеюванні" знімок не вийде цілісним. Оскільки Сафонов стояв по центру, саме ця частина об'єднаної фотографії і вийшла непропорційною.

Кар'єра Забарного в ПСЖ: що відомо

Нагадаємо, що Забарний перейшов у ПСЖ влітку 2025-го. Тоді парижани заплатили за гравця збірної України 63 мільйони євро англійському Борнмуту.

Зрештою Ілля поки є гравцем ротації та у єврокубкових матчах здебільшого не є основним. Натомість в чемпіонаті та Кубку країни Забарний зазвичай виходив з перших хвилин.

У свій дебютний сезон у Франції Ілля став переможцем Ліги 1 та допоміг ПСЖ вдруге виграти Лігу чемпіонів. При цьому основним воротарем французів став росіянин Матвій Сафонов.

Це викликало обурення у українських фанатів, але Забарний одразу висловив своє ставлення до воротаря. Він заявив, що не дружить із ним і їх поєднують лише професійні обов'язки.