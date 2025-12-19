Укр Рус
Sport News 24 Футбол Особливі відносини Сафонова і Забарного: як у ПСЖ підколюють росіянина
19 грудня, 21:41
2

Особливі відносини Сафонова і Забарного: як у ПСЖ підколюють росіянина

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Ілля Забарний намагається уникати спілкування з Матвієм Сафоновим, що викликає жарти серед гравців ПСЖ.
  • Після травми основного голкіпера Люка Шевальє, Сафонов зайняв його місце, але сам отримав травму руки, що виведе його з гри на 3-4 тижні.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний намагається уникати спілкування з росіянином Матвієм Сафоновим. Через це гравців підколюють їхні партнери по команді.

Голкіпер Матвій Сафонов допоміг ПСЖ здобути Міжконтинентальний кубок, впевнено зігравши у фіналі з бразильським Фламенго. У Франції поділилися подробицями стосунків між росіянином та українцем Іллею Забарним, повідомляє 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

Читайте також Трофей для Забарного: ПСЖ по пенальті обіграв Фламенго та здобув Міжконтинентальний кубок

Як у ПСЖ ставляться до відносин між Забарним та Сафоновим?

Напружені стосунки між Забарним та Сафоновим не залишилися поза увагою їхніх партнерів по команді. Вони жартують з приводу їхніх особливих відносин.

Також зазначається, що останнім часом росіянин здобув популярність у колективі. Це пов'язано з його вдалою грою за "парижан".

Сафонов має велику популярність у гравців, які за останні місяці до нього прив'язалися, і особливо після відходу Джанлуїджі Доннарумми. Дехто жартує з нього з приводу його особливих "відносин" із Забарним, але це все у жартівливій формі, 
– йдеться у матеріалі видання.

Також у французьких ЗМІ відмітили холодну реакцію Іллі Забарного та голкіпера Люка Шевальє на гру Сафонова. Зазначається, що вони останніми підійшли до Сафонова, щоб його привітати.

Як спілкуються у ПСЖ Сафонов і Забарний?

  • Нагадаємо, що перед підписанням українця Іллі Забарного ПСЖ намагався позбутися Матвія Сафонова. Однак під час літнього трансферного вікна росіянина не вдалося продати та й він сам не горів бажанням залишати команду.
  • Тож українець опинився під додатковим тиском у новому колективі, де його партнером був представник країни-агресорки. За інформацією Le Parisien, у клубі порадили Забарному триматися трохи далі від росіянина та звести комунікацію до мінімуму.
  • Ситуація змінилася після травми основного голкіпера "парижан" Люка Шевальє, коли його місце зайняв Сафонов. Через це Забарному довелося грати разом з росіянином та спілкуватися під час матчу.
  • Втім, наразі Ілля може з полегшенням зітхнути. З'ясувалося, що під час матчу за Міжконтинентальний кубок Сафонов зламав руку. За попередніми даними він пропустить найближчі 3 – 4 тижні.