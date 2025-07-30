Колишня німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр трагічно загинула під час експедиції в горах Пакистану. Операція з порятунку зіркової спортсменки завершилася безрезультатно.

Дворазовій олімпійській чемпіонці Лаурі Дальмаєр був лише 31 рік. У понеділок, 28 липня, вона потрапила під каменепад в гірському масиві Пакистану. Через два дні представники колишньої біатлоністки повідомили про її загибель, пише 24 Канал з посиланням на Welt.

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Яким було останнє бажання Дальмаєр?

Під час пошукової операції було виявлено тіло Дальмаєр без ознак життя. Його не діставатимуть з-під завалів. Таким було бажання спортсменки.

Це було побажанням Лаури, вона письмово заповідала, аби у такій ситуації ніхто не ризикував власним життям для її порятунку. В такому випадку вона бажала залишити тіло у горах. Це відповідає і побажанням її близьких, які також прямо просять поважати останню волю Лаури,

– йдеться у повідомленні менеджменту.

У заяві представників Дальмаєр зазначається, що альпіністка загинула одразу після каменепаду. Про це свідчать покази напарниці спортсменки, яка описала отримані травми.

Вони разом підіймалися на пік Лайла, коли на висоті 5700 метрів стався обвал каменів. Напарниця Дальмаєр зуміла дістатися безпечного місця та передати сигнал про лихо.

Під час прольоту гелікоптера на місці аварії було зафіксовано тіло спортсменки без ознак життя.

Раніше була інформація, що Дальмаєр виходила на зв'язок одразу після обвалу каменів.