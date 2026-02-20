Де дивитися онлайн церемонію закриття Олімпійських ігор-2026
- Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 відбудеться 22 лютого на Арені Верони, початок о 21:00 за київським часом.
- Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі Суспільне Спорт та на платформі HBO Max через телеканали Eurosport.
22 лютого завершуються XXV Зимові Олімпійські ігри, які приймали італійські Мілан та Кортіна. Церемонія закриття підсумує змагання та дозволить ще раз поглянути на атлетів-медалістів.
24 Канал розповідає, де можна переглянути наживо трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2026.
Де і коли відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор?
Організатори вирішили вчергове здивувати глядачів нестандартним рішенням і провести церемонію закриття не там, де відбувалося відкриття Ігор.
Замість "Сан Сіро" з 80 тисячачами на трибунах закривати Олімпіаду буде антична Арена Верони, де зможуть розміститися лише 12 тисяч людей.
Старт шоу, в якому нам знову розповідатимуть про італійську культуру, а також вшановуватимуть спортсменів, які брали участь у змаганнях, заплановано на 21:00 за київським часом 22 лютого.
Де буде трансляція церемонії закриття Олімпіади?
Як і упродовж 16 днів змагань, транслятором церемонії закриття буде телеканал Суспільне Спорт.
Ще перед початком шоу в Олімпійській студії підбиватимуть підсумки Ігор ведучі Олексій Мандзій, Юлія Пазенко та Віталій Волочай. З місця подій у Вероні працюватиме кореспондент Сергій Цукіло.
Також в Україні Олімпіаду транслюють телеканали Eurosport на платформі HBO Max.