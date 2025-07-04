Лунін визначився зі своїм майбутнім в Реалі: чи залишиться українець у клубі

Вже тривалий час український голкіпер Андрій Лунін не може визначитися зі своїм майбутнім у Реалі. Гравець вже неодноразово хотів покинути клуб, щоб мати постійну ігрову практику.

Український голкіпер обдумав майбутнє своєї кар'єри. Він визначився, чи хоче й надалі залишитися в Реалі, пише 24 Канал з посиланням на Diario Gol.

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Лунін лишаєтся в Реалі

Український голкіпер був серйозно налаштований на зміну команди, оскільки прагнув мати більше ігрового часу.

Однак попри хороші пропозиції від інших клубів, Андрій Лунін ухвалив рішення залишитися в мадридському Реалі ще принаймні на один сезон. Його подальша доля в клубі буде залежати від того, яку роль дасть йому новий головний тренер Хабі Алонсо.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з клубом розрахована до 2030 року. Раніше стало відомо, що у послугах українського голкіпера зацікавився Ов'єдо.