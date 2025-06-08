Роналду отримав скажену зарплату в Аль-Насрі: скільки португалець заробляє в Саудівській Аравії

Легендарний португальський нападник продовжує демонструвати топ-рівень. Футболіст вибив собі дуже вигідний контракт із солідною зарплатою.

Кріштіану Роналду поки не збирається вішати бутси на цвях. Португалець не тільки продовжив контракт із Аль-Насром, а ще і отримав космічну зарплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Танкреді Палмері.

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Шалена зарплата Роналду

Нападник поставив підпис під угодою до 2027 року. Згідно з нею, його зарплата зросте до 263 мільйонів євро на рік. Це лише закріпить його у статусі найбільш оплачуваного футболіста.

Раніше CR7 заробляв 200 мільйонів на сезон, такий же оклад, за даними ЗМІ, у Ліонеля Мессі в Інтер Маямі та у Каріма Бензема в Аль-Іттіхаді. Нагадаємо, що у червні Роналду вдруге став переможцем Ліги націй.

Кріштіану перебрався в Аль-Наср на початку 2023 року після розриву контракту із Манчестер Юнайтед. За цей час він оформив 93 голи за у 105 матчах за "жовто-синіх".

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Минулого сезону Аль-Наср посів лише четверте місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, через що не зміг кваліфікуватися до Ліги чемпіонів АФК. Втім сам Роналду став найкращим бомбардиром ліги, забивши 25 м'ячів.