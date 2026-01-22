Як дві перемоги в Лізі чемпіонів: скільки Зінченко зароблятиме в Аяксі
- Олександр Зінченко перейде до амстердамського Аякса з Арсеналу.
- Зарплата Зінченка в Аяксі становитиме 5 мільйонів євро на рік, що на понад 2 мільйони менше, ніж в Арсеналі.
Перехід Олександра Зінченка в амстердамський Аякс практично не викликає сумнівів. Переговори настільки близькі до завершення, що інсайдери вже знають зарплатню українця.
В Арсеналі один із лідерів збірної України отримував близько 7,2 мільйона євро на рік. Проте на новому місці доведеться вдовольнитися меншою сумою, пише інсайдер Jose De La Verde у X.
Скільки зароблятиме Зінченко в Аяксі?
Автор сайту Ajax Financials, на якому можна знайти чимало інформації про фінансові операції амстердамського клубу, прозоро натякнув, що йому відомі деталі контракту Зінченка.
Після перемоги Аякса у Лізі чемпіонів над Вільярреалом Де ла Верде написав, що клуб щойно заробив "половину річної зарплати Зінченка".
Оскільки призові від УЄФА за перемогу в основному раунді Ліги чемпіонів складають 2,5 мільйона євро, неважко порахувати, що Олександр отримуватиме 5 мільйонів євро на рік. Це на понад 2 мільйони менше, ніж платив йому Арсенал.
Що відомо про трансфер Олександра Зінченка?
У Ноттінгем Форест більше не потребують послуг українця: його виключили із заявки клубу на Лігу Європи, а головний тренер Шон Дайч прямо сказав, що не розраховує на гравця.
Оренда Зінченка мала тривати до кінця сезону, після чого в нього завершується контракт із Арсеналом. Ноттінгем не збирався викупати українця.
Аякс став головним претендентом на Зінченка. Амстердамський клуб хоче не просто орендувати футболіста, а зробити його повноцінним своїм гравцем.
Олександр видалив із соцмереж усі згадки про те, як колись виступав за інший клуб з Нідерландів – ПСВ.