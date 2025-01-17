Маєтки, годинники та елітний транспорт: на що Роналду витрачає космічну зарплату в Аль-Насрі

Кріштіану Роналду любить вести розкішне життя, адже заробляє понад 200 мільйонів на рік. Це дозволяє йому купляти безліч авто та будинків, а також не відмовляти собі ні в чому іншому.

Футболіст Аль-Насра Кріштіану Роналду залишається найбільш високооплачуваним гравцем на даний момент. У Саудівську Аравію португалець переїхав на початку 2023 року.

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Нападник отримав неймовірний контракт, згідно з яким заробляє близько 200 мільйонів доларів на рік. У перерахунку це 370 доларів за хвилину перебування в Аль-Насрі. 24 Канал з посиланням на Mail Sport розповідає, на що Роналду витратив свою зарплату.

Нерухомість

Перші кілька місяців в Ер-Ріяді Кріштіану провів у готелі Four Seasons. Апартаменти у ньому коштують близько 300 тисяч доларів на місяць. Лише у 2024 році португалець придбав маєток у престижному районі Аль-Мухаммадія.

Ще у 2021-му Роналду почав будувати великий будинок на Португальській Рів'єрі у поселення Кінта-да-Марінья. Проте зведення маєтку із гігантським скляним басейном загальмувалось через складнощі проєкту та претензії від сусідів. Окрім цього, CR7 володіє:

двома квартирами-студіями в пентхаусі у Лісабоні

семиповерховим складом на острові Мадейра (реконструкція коштувала 8 мільйонів доларів)

віллою на Мадейрі з футбольним полем та двома басейнами

базою в житловому комплексі у Мадриді із сімома спальнями

віллою за 7 мільйонів доларів у заміському гольф-клубі біля Марбельї

маєтком площею 30 тисяч квадратних метрів у престижному районі Джумейра-Бей в Дубаях



Вілла Роналду на рідній Мадейрі / фото Mail Sport

При цьому у Роналду досі залишається дім біля Манчестеру, який він намагається продати після від'їзду з Манчестер Юнайтед. Португалець оцінює цей шикарний будинок у 6 мільйонів доларів.

Годинники

Однією із пристрастей португальця є колекціонування годинників. Він ніколи не жалів грошей на це, адже найбільш дешевим у його колекції є годинник Franck Muller Vanguard Chronograph White Gold with Diamonds "всього" за 23 тисячі доларів.



Кріштіану Роналду зі своїм найдорожчим годинником / фото iflwatches

Найбільш цінною моделлю є Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon Rose Gold with Diamonds вартістю 1,7 мільйона. Крім того, у Кріштіану є ще три годинники, що доводить сумарну вартість його колекції до майже 4,5 мільйона:

Hublot за 1,22 мільйона доларів

Breuguet за 814 тисяч доларів

Jacob&Co за 756 тисяч доларів

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Автомобілі

Автівки – ще одна річ, перед якою CR7 не може встояти. Його автопарк оцінюється аж у 22 мільйони доларів. У січні 2024-го Роналду придбав елітний темно-синій Ferrari Purosangue майже за 500 тисяч.



Роналду та його Ferrari Purosangue / фото UOL Esporte

Раніше Кріштіану став власником Bugatti Centodieci обмеженого тиражу за 10,4 мільйона доларів. Подейкують, що таких суперкарів всього десять на світі. Крім того, у власності Роналду у різних кутках Землі є наступні моделі:

Bugatti Veyron (1,85 мільйона)

Ferrari Monza (1,7 мільйона)

Mercedes-Benz S65 AMG (245 тисяч)

McLaren MP4-12C (330 тисяч)

Lamborghini Aventador (330 тисяч)

Bentley Flying Spur (305 тисяч)

Aston Martin DBS Superleggera (245 тисяч)

Bentley Continental GT (50 тисяч)

Lamborghini Urus (50 тисяч)

Chevrolet Camaro (50 тисяч)

Літак та яхта

Не залишається Роналду без власного літака та яхта. У 2021 році португалець продав Gulfstream G200 та замінив його на Bombadier Global Express 6500. Даний літак оцінюють у 75 тисяч доларів.

Літаюче судно виконано у чорному кольорі, розраховане на 15 осіб та має на борту спальню, душову та вітальну зону. Крім того, логотип та силует Кріштіану розташовані по всьому корпусу літака.

Також п'ять років тому нападник купив яхту Azimut Grande за 6,7 мільйона доларів. Її довжина становить аж 27 метрів та може розмістити 8 гостей у п'яти каютах.



Як виглядає яхта Кріштіану Роналду / фото Boataround



Роналду та Джорджина зустрічають Новий рік на яхті / фото з інстаграму Родрігес

Саме на ній наречена футболіста Джорджина Родрігес зустріла Новий рік разом із дітьми гравця. Модель опублікувала світлини, як вона спостерігала з борту яхти за салютами в Дубаях.