Збірна України з футболу вже на початку вересня розпочне свій шлях у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.

24 Канал вирішив дослідити, хто з футболістів нашої національної команди є найбільш високооплачуваним. Після підрахунків та аналізу відкритих джерел було складено підсумковий рейтинг.

Які українські гравці мають найбільші зарплати?

До нього ввійшли п'ять гравців і прогнозовано всі вони є легіонерами. Заробітні плати вказані без урахування податків, які становлять майже половину суми, тож "чистими" футболісти отримують значно менше.

Лідером вже тривалий час залишається гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко. Він заробляє трішки більше, ніж дев'ять мільйонів євро на рік, що в перерахунку складає понад один мільйон гривень на день.

А ось на друге місце піднявся Ілля Забарний. Після трансферу захисника в ПСЖ була інформація, що в перший рік у Парижі він отримуватиме 4,5 мільйона євро "на руки". Тож, якщо врахувати систему оподаткування у Франції, "брудними" він заробляє близько 8,2 мільйона євро.

Також серед лідерів опинилися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Андрій Лунін. Щоправда, наразі невідомо, чи сплачує українському вінгеру Челсі зарплату в повному обсязі після відсторонення від футболу.

Футболісти збірної України з найвищою зарплатою

Олександр Зінченко (Арсенал) – 9,1 мільйона євро Ілля Забарний (ПСЖ) – 8.2 Михайло Мудрик (Челсі) – 6,1 Артем Довбик (Рома) – 5,5 Андрій Лунін (Реал) – 4,5

До слова. Найбільшу зарплату серед українських гравців з УПЛ отримує Георгій Судаков. Вона складає близько 1,5 мільйона євро.

Зазначимо, що в нинішнє літнє трансферне вікно ходило чимало чуток щодо майбутнього лідера рейтингу. Очікувалося, що Олександр Зінченко ледь не гарантовано залишить "канонірів", проте наразі ситуація змінилася.