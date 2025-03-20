20 березня, 09:54
Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Бельгії
Основні тези
- Збірна України зіграє проти Бельгії в Лізі націй 20 березня в Іспанії на стадіоні "Мурсії".
- До заявки ввійшли Єгор Назарина, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Андрій Лунін, але не потрапили Артем Довбик та Валерій Бондар.
У понеділок, 20 березня, стала відома заявка збірної України з футболу на матч Ліги націй. До неї не потрапили двоє ключових гравців.
Збірна Україна зіграє проти Бельгії матч в межах Ліги націй ввечері 20 березня. Домашній матч "синьо-жовті" проведуть в Іспанії на стадіоні "Мурсії".
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Заявка збірної України
Вперше у заявці можна побачити Єгора Назарину з Шахтаря. Також до заявки знову потрапили Іван Калюжний та Олександр Назаренко. До списку цього разу потрапив і голкіпер Реала Андрій Лунін.
До заявки не потратили Артем Довбик та Валерій Бондар.
Заявка збірної України на матч проти Бельгії / Фото УАФ
Відзначимо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.