Олександр Усик поділився із пресою планами на майбутнє. Український боксер розповів, чим займається і планує займатись після закінчення спортивної кар'єри.

38-річний український боксер розповів, що станом на 2025 рік має трохи вкладень у бізнес. Олександр Усик розповів, чим займається його компанія Ready to Fight, яка спрямована не лише на боксерському векторі, пише 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.

Варте уваги 38-річний Усик повідомив дату завершення кар'єри

Куди Усик вкладає гроші та чому звернувся до Кличка?

"Професіональний бокс – це приблизно 50 відсотків бізнесу і 50 – суто спорту. Якщо ви неякісно виконуєте свою роботу у спорті, ви будете програвати, і ваш бізнес буде теж програвати. У цій компанії ми можемо вести спортсмена, приймати промоутерські, менеджерські, адвокатські рішення, знайти тренера, лікаря, тобто ми формуємо команду. Окрім цього, займаємося виготовленням речей для спорту, екіпіруванням", – сказав український боксер.

Водночас абсолютний чемпіон світу розповів, що вкладається у будування там, де тепло. Має завод із перероблювання скла, а також трішки цінних паперів та ексклюзивних автомобілів. Усик додав, що гроші, які він заробляє, повинні далі працювати, тому він не займається придбанням діамантів чи золота.

Також Олександр звернувся до мера Києва Віталія Кличка. Усик запевнив, що не буде претендувати у майбутньому на крісло очільника столиці України.

Віталій Володимирович, усе добре – мером бути не хочу,

– пожартував Усик.

Кривдник Даніеля Дюбуа розповідав, що не планує розпочинати політичну кар'єру.

Нагадаємо, що Віталій Кличко займає посаду мера Києва із червня 2014 року.

Усик назвав вік, до якого боксуватиме у профі-рингу?