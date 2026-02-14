Господарі Олімпіади зганьбилися у хокеї: зазнали рекордної поразки у 21-му столітті

Хокейна збірна Фінляндії влаштувала справжню гольову феєрію на Олімпіаді. "Суомі" з рахунком 11-0 перемогли господарів турніру – італійців.

Збірна Італії з хокею зазнала найбільшої поразки на Олімпійських іграх у 21-му столітті. Попередній антирекорд теж належав цьогорічним господарям Олімпіади, передає 24 Канал.

Як розгорталася гра?

Збірна Фінляндії з перших хвилин задала шалений темп, змусивши опонента оборонятися практично без перепочинку. Агресивний пресинг, швидкі переходи з оборони в атаку та висока реалізація моментів дали результат уже в стартовому періоді. На першу перерву команди пішли за рахунку 3-0.

У другому періоді фіни закинули ще три шайби, а справжнє шоу влаштували вже в останній двадцятихвилинці. Підсумковий рахунок 11-0.

Турнірне становище у групі В виглядає так. Словаччина напряму вийшла у чвертьфінал, фіни зайняли 2 місце і зберігають шанси на пряме потрапляння в 1/4, а шведам доведеться подолати раунд 1/8.

Найбільший розгром у хокеї

Перемога з рахунком 11-0 стала найбільшою в хокейному турнірі на зимових Олімпіадах у 21-му столітті.

Раніше рекорд належав збірній Словаччині, яка на Олімпіаді-2010 у Ванкувері розгромила тих таки італійців 10-0.

Абсолютний рекорд на зимових Олімпійських іграх належить хокейній команді Канади, яка у далекому 1936 році "знищила" Нідерланди з рахунком 33-0.

Що потрібно знати про олімпійський хокейний турнір у чоловіків?