Латвія шокувала Німеччину: зробила камбек і здобула першу перемогу на Олімпіаді з 2014 року
- Збірна Латвії з хокею здолала Німеччину 4:3 на Олімпіаді, здобувши першу перемогу з 2014 року.
- Ця перемога ставить Латвію у гарну позицію для виходу у плей-офф, наступним суперником буде Данія.
Збірна Латвії з хокею у драматичному матчі групи C перемогла Німеччину з рахунком 4:3 на Олімпіаді. Для країни Балтії цей успіх став знаковим.
Латвійці перемогли у хокейному поєдинку на Олімпіаді вперше з 2014 року. Результат матчу проти Німеччини став сенсаційним, адже саме останні вважалися фаворитами, повідомляє 24 Канал.
Як розгорталася гра?
Німеччина відкрила рахунок уже на 2-ій хвилині і загалом контролювала перебіг гри.
Однак латвійці відповіли шайбою Данса Лочмеліса ще у першому періоді. Щоправда на перерву команди пішли все ж за переваги Німеччини 2-1.
У другому періоді Лочмеліс відзначився знову і зрівняв рахунок.
В останній 20-хвилинці латвійці забили ще двічі – німці лише наприкінці гри відповіли однією шайбою.
Сенсація чи ні?
З огляду на статус суперників, перемога Латвії виглядає щонайменше несподіваною.
Німеччина вийшла на цю гру у бойовому складі – із зірками Національної хокейної Леоном Драйзайтлем, Моріцом Зайдером та кваліфікованим голкіпером Філіпом Грубауером, пише iihf.com. І все ж латвійці зіграли агресивно та дисципліновано й змогли реалізувати свої шанси.
Що далі?
Ця перемога ставить Латвію у гарну позицію для виходу у плей-офф. У фінальному матчі групового етапу латвійці зіграють проти Данії – ще одна перемога може фактично гарантувати їм місце у наступному раунді.
Участь в Олімпійських іграх беруть 12 збірних, поділених на три групи. Кожна на стартовому етапі проведе по три матчі.
Переможці груп вийдуть одразу в 1/4 фіналу, так само як найкраща команда з тих, які посядуть другі місця. Інші за рейтингом складуть турнірну сітку і почнуть з 1/8 фіналу.
Хокеїстам NHL дозволили брати участь в Олімпіаді, тож збірні привезли свої найсильніші склади.