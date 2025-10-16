Напередодні в Африці було зіграно матчі останнього туру відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу. В одному з них збірна Марокко вдома приймала Конго.

Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Завдяки цьому їм вдалося встановити унікальне досягнення в історії міжнародного футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Яке досягнення підкорилося збірній Марокко?

Марокканці побили світовий рекорд за тривалістю переможної серії в офіційних матчах. В їх активі тепер 16 поспіль перемог – жодна збірна в історії не робила такого раніше.

Востаннє Марокко не змогло виграти аж у березні 2024 року. Тоді було зафіксовано нічию в поєдинку з Мавританією.

Зазначимо, що попередніми рекордсменами були збірні Іспанії та Німеччини, які мали по 15 виграних матчів поспіль. Вони досягали цієї позначки в період з 2008 по 2009 роки та з 2010 по 2012 роки відповідно.

Важливо. Серія матчів без поразок збірної Марокко враховувала лише поєдинки, які зазначені в міжнародних вікнах ФІФА.

Нагадаємо, що Марокко вже кваліфікувалося на чемпіонат світу-2026. Наразі відомі 28 з 48 учасників майбутнього турніру, який відбудеться наступного літа у США, Мексиці та Канаді.

Що відомо про збірну Марокко?