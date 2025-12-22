Укр Рус
22 грудня, 22:40
4

ФІФА опублікувала рейтинг збірних: на якому місці Україна завершила 2025 рік

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Україна завершила 2025 рік на 28 місці в рейтингу ФІФА, не проводячи матчів з листопада.
  • У кваліфікації на ЧС-2026 збірна України посіла друге місце у групі D і буде грати в плей-оф проти Швеції 26 березня.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних. Україна зберегла позицію у топ-30 за підсумками 2025 року.

Останнє оновлення у 2025 році ФІФА опублікувала 22 грудня. Збірна України з листопада не проводила матчів, а тому зберегла у рейтингу 28 місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА.

Які шанси в України пробитися на ЧС-2026 з футболу

Які місця у рейтингу ФІФА займають суперники України по плей-оф?

Серед європейських збірних УЄФА "синьо-жовті" посідають 14 місце. У своєму активі команда Сергія Реброва має 1557,47 бала. 

Очолює рейтинг чемпіон Євро-2024 збірна Іспанії, яка випереджає переможців Мундіалю-2022 Аргентину та віцечемпіонів світу Францію. Країна-агресор, якій ФІФА справно нараховує бали, посідає 33 місце.

Суперник збірної України по плей-оф відбору на ЧС-2026 команда Швеції перебуває на 43-й сходинці рейтингу. Потенційні опоненти по фіналу відбору Польща та Албанія займають 31 та 63 позиції відповідно.

Рейтинг збірних ФІФА станом на 22.12.2025

Позиція

Назва збірної

Бали

1.

Іспанія

1877,18

2.

Аргентина

1873,33

3.

Франція

1870,00

4.

Англія

1834,12

5.

Бразилія

1760,46

6.

Португалія

1760,38

7.

Нідерланди

1756,27

8.

Бельгія

1730,71

9.

Німеччина

1724,15

10.

Хорватія

1716,88

28.

Україна

1557,47

31.

Польща

1532,04

43.

Швеція

1487,13

63.

Албанія

1401,07

Коли збірна України зіграє наступний матч?

  • За підсумком кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна України посіла друге місце у групі D. Команда Сергія Реброва не зуміла пробитися напряму на Мундіаль, а потрапила у раунд плей-оф.
  • У першому півфіналі "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією. Зустріч запланована на 26 березня та відбудеться в Іспанії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" (дані УАФ).
  • У разі позитивного результату Україна вийде у фінал плей-оф, де 31 березня зіграє з переможцем дуелі Албанія – Польща.
  • Зазначимо, що у Вашингтоні вже відбулося жеребкування чемпіонату світу-2026. Збірна України дізналася потенційних суперників.