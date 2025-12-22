ФІФА опублікувала рейтинг збірних: на якому місці Україна завершила 2025 рік

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних. Україна зберегла позицію у топ-30 за підсумками 2025 року.

Останнє оновлення у 2025 році ФІФА опублікувала 22 грудня. Збірна України з листопада не проводила матчів, а тому зберегла у рейтингу 28 місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА.

Які місця у рейтингу ФІФА займають суперники України по плей-оф?

Серед європейських збірних УЄФА "синьо-жовті" посідають 14 місце. У своєму активі команда Сергія Реброва має 1557,47 бала.

Очолює рейтинг чемпіон Євро-2024 збірна Іспанії, яка випереджає переможців Мундіалю-2022 Аргентину та віцечемпіонів світу Францію. Країна-агресор, якій ФІФА справно нараховує бали, посідає 33 місце.

Суперник збірної України по плей-оф відбору на ЧС-2026 команда Швеції перебуває на 43-й сходинці рейтингу. Потенційні опоненти по фіналу відбору Польща та Албанія займають 31 та 63 позиції відповідно.

Рейтинг збірних ФІФА станом на 22.12.2025

Позиція Назва збірної Бали 1. Іспанія 1877,18 2. Аргентина 1873,33 3. Франція 1870,00 4. Англія 1834,12 5. Бразилія 1760,46 6. Португалія 1760,38 7. Нідерланди 1756,27 8. Бельгія 1730,71 9. Німеччина 1724,15 10. Хорватія 1716,88 28. Україна 1557,47 31. Польща 1532,04 43. Швеція 1487,13 63. Албанія 1401,07

Коли збірна України зіграє наступний матч?