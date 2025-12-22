ФІФА опублікувала рейтинг збірних: на якому місці Україна завершила 2025 рік
- Україна завершила 2025 рік на 28 місці в рейтингу ФІФА, не проводячи матчів з листопада.
- У кваліфікації на ЧС-2026 збірна України посіла друге місце у групі D і буде грати в плей-оф проти Швеції 26 березня.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних. Україна зберегла позицію у топ-30 за підсумками 2025 року.
Останнє оновлення у 2025 році ФІФА опублікувала 22 грудня. Збірна України з листопада не проводила матчів, а тому зберегла у рейтингу 28 місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА.
Читайте також Які шанси в України пробитися на ЧС-2026 з футболу
Які місця у рейтингу ФІФА займають суперники України по плей-оф?
Серед європейських збірних УЄФА "синьо-жовті" посідають 14 місце. У своєму активі команда Сергія Реброва має 1557,47 бала.
Очолює рейтинг чемпіон Євро-2024 збірна Іспанії, яка випереджає переможців Мундіалю-2022 Аргентину та віцечемпіонів світу Францію. Країна-агресор, якій ФІФА справно нараховує бали, посідає 33 місце.
Суперник збірної України по плей-оф відбору на ЧС-2026 команда Швеції перебуває на 43-й сходинці рейтингу. Потенційні опоненти по фіналу відбору Польща та Албанія займають 31 та 63 позиції відповідно.
Рейтинг збірних ФІФА станом на 22.12.2025
|
Позиція
|
Назва збірної
|
Бали
|
1.
|
Іспанія
|
1877,18
|
2.
|
Аргентина
|
1873,33
|
3.
|
Франція
|
1870,00
|
4.
|
Англія
|
1834,12
|
5.
|
Бразилія
|
1760,46
|
6.
|
Португалія
|
1760,38
|
7.
|
Нідерланди
|
1756,27
|
8.
|
Бельгія
|
1730,71
|
9.
|
Німеччина
|
1724,15
|
10.
|
Хорватія
|
1716,88
|
28.
|
Україна
|
1557,47
|
31.
|
Польща
|
1532,04
|
43.
|
Швеція
|
1487,13
|
63.
|
Албанія
|
1401,07
Коли збірна України зіграє наступний матч?
- За підсумком кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна України посіла друге місце у групі D. Команда Сергія Реброва не зуміла пробитися напряму на Мундіаль, а потрапила у раунд плей-оф.
- У першому півфіналі "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією. Зустріч запланована на 26 березня та відбудеться в Іспанії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" (дані УАФ).
- У разі позитивного результату Україна вийде у фінал плей-оф, де 31 березня зіграє з переможцем дуелі Албанія – Польща.
- Зазначимо, що у Вашингтоні вже відбулося жеребкування чемпіонату світу-2026. Збірна України дізналася потенційних суперників.